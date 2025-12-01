Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国泰航机越南抵港期间不稳复飞 机尾擦跑道终安全降落

突发
更新时间：02:34 2025-12-01 HKT
发布时间：02:34 2025-12-01 HKT

一架由越南胡志明市飞抵香港的空中巴士A350客机，于上周三（26日）晚上在香港国际机场降落时疑姿态不稳须复飞，其间飞机尾部怀疑触地，造成蒙皮受损。客机第二次降落时安全着陆，事件中无人受伤。

据外国航空媒体报道，一架隶属国泰航空空中巴士 A350-1000 客机，由越南胡志明市飞抵香港，航班编号CX764 。客机在香港机场首次降落07C跑道时，疑因姿态不稳需要复飞，期间机尾触地受损。客机其后攀升至6000英尺，随后第二次再次于07C跑道安全著陆，但须停飞接受检查及调查。

从网上图片显示，客机机尾蒙皮明显受损。消息指，涉事客机已被停止服务，以便进行全面检查及维修，亦将接受相关调查。航空网站记录显示，该客机截至事发后三日仍停泊在赤𫚭角。

国泰航空向《星岛头条》证实，航班编号CX764的空中巴士A350-1000型客机，于11月26日由胡志明市飞往香港，在尝试降落及复飞期间，机尾与跑道发生摩擦。该航班随后安全降落香港国际机场，并如常滑行至停机位，所有乘客自行离开机舱。事件中所有乘客和机组人员均安全，没有受伤报告。

国泰称，工程团队正在仔细检查该飞机，并将进行所需维修工作，以确保飞机能重新投入服务；又强调公司所有决定均以顾客和机组人员的安全为首要考虑。

