大埔宏福苑五级火｜现场满目疮痍满地积水 天花批灰剥落墙身熏黑

突发
更新时间：21:52 2025-11-30 HKT
发布时间：21:52 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑五级火酿成至少146人死亡，警方灾难遇害者辨认组（DVIU）今日（30日）在记者会上表示，现场环境相当恶劣，部分楼层严重烧毁，加上日间光线不足，大厦无电力照明，影响搜救进度。

根据警方晚上上载至社交平台的相片所见，现场环境恶劣，外围有烧毁的竹枝及冷气机等物品，而大厦内漆黑一片，多个单位遭无情大火吞噬后，满目疮痍，大量家俱杂物倒塌，有单位更水深及小腿，身穿保护衣物并带同装备的DVIU人员需使用铁铲及电筒等工具。

相关新闻 : 宏福苑五级火｜DVIU楼梯走廊及天台发现遗体 现场光线不足影响搜救进度

警方指DVIU人员争分夺秒于现场尽全力搜索能够辨认到、确认到遇难者身份的任何物件或线索，让遇难者的家人可以尽早确认他们的身份，让逝者安息。

