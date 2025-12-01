辅警系列｜公余时间守护社区 长者猝然倒地辅警合拍急救保命

在辅警队内，有一群人白天各有繁忙正职，晚上或假日自愿穿上警服，以公余时间守护社区，更在关键时刻利用平日累积的专业技能拯救生命，例如今年3月初的一个晚上，一名长者于西区警署附近心脏骤停倒地，拥有专业医疗及急救知识的高级督察（辅警）陈建霖与辅警警员陈家宝刚离开警署发现情况，当机立断进行急救，成功救回伯伯一命。

拥有专业医疗及急救知识的的辅警陈建霖(左)与陈家宝(右)，早前成功拯救一名心脏骤停的伯伯。麦键泷摄

正职为注册护士的辅警警员陈家宝，事发当晚与其他辅警同事准备进行人群管理工作，众人刚乘搭巡逻车从西区警署出发，于西边街与皇后大道西交界见到两名市民指手画脚，以为两人发生争执，靠近后发现一名伯伯倒卧地上，一行人于是上前提供协助。拥有专业医疗知识的家宝表示，她检查伯伯的情况后感到不妙，「没有反应，而且面色发紫、呼吸困难，极有可能是突发心脏病导致。」

陈家宝的正职是手术室护士。

未几，伯伯的呼吸和脉搏停止，家宝立即为其进行心肺复苏，「刚好赶到『黄金十秒』，即没有脉搏的10秒内，若能施行高质量的CPR(心肺复苏法)，伤者的存活率会最高。」与此同时，正在西区警署处理文书的圣约翰救伤队成员、高级督察（辅警）陈建霖(Lam Sir)从电台获悉附近有人晕倒，马上与另外两名同僚从地下报案室取出AED(自动体外去颤器)，飞奔赶往现场。

在政府规划署任职的陈建霖同时加入辅警队和圣约翰救伤队，以3个身份服务香港。

到场之际，家宝与另一名辅警已进行超过两分钟的按压。拥有使用AED经验的Lam Sir迅速接手施救，首先拉起伯伯衣服，继而贴上电极片进行电击，其余辅警亦各司其职。他指出，整个过程颇具电影感，「在打斜的马路上，有名伯伯倒卧在地上，身边数名警务人员轮番对其施行CPR及AED，同时有其他同事疏通交通、记录电击时间、与电台联络，整个画面相当合拍。」

Lam Sir提到，他于圣约翰救伤队主要负责院前急救，当评估患者的呼吸时，并非单纯区分有否呼吸，亦要留意对方是否进行有效呼吸，当时伯伯处于濒死呼吸，体内未能做到有效及自主气体交换，庆幸家宝判断正确，于短时间施行急救流程，「整个急救及当中展现的团队合作，可说是『教科书』一样的完美演绎。」

辅警陈家宝不时处理市民的求助。

整个急救时长约10分钟，救护员到场后将伯伯送往医院抢救，他接受手术后成功康复。辅警人员合力救人的事迹，获警方高度表扬，时任警务处处长萧泽颐撰写嘉许信赞赏。

谈及感受，Lam Sir说不论是从事辅警队或救伤队的工作，当发现有市民需要帮助时，务必竭尽所能，「我的角色必定是向前一步，而非后退，市民需要帮手时，就会运用自己的技能帮助对方。」

家宝指出，当晚的团队均为辅警人员，众人亦是首次合作，却配合得很好，对此感触良多，「医院不时会进行预演，大家都了解个中框架，但事发当日不是预演，更要与从未合作的同事一起拯救伯伯，大家却很明白自己的角色和职责，齐心协力成功完成一次院外急救，感觉相当可贵。」

她感言，将医院获得的知识用于辅警的工作上，成功拯救了市民性命，感到相当满足，因此即使医院工作繁忙，仍想利用公余时间从事辅警工作服务社群，「上司问我：『医院已经这么忙了，为甚么还要去当辅警？』我的答案是：可以带来满足感，相当有意义。」

