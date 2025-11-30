Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬

突发
更新时间：09:38 2025-11-30 HKT
发布时间：09:38 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑五级火酿成至少128人死亡，83人受伤，政府人员继续进行善后工作。今日（30日）早上，大批警方灾难遇害者辨认组（DVIU）人员再进入火场，搜索是否还有死者及人体残肢，并协助辨认遗体。另一方面，受大火波及的部分单位内部情况曝光，可见全屋付之一炬，满目疮痍。

继早前灾难遇害者辨认组人员完成搜索宏仁阁及宏道阁两幢大厦，并无发现遗骸后，今日早上8时许，近百名灾难遇害者辨认组的人员，配备防护衣、防滑鞋及头盔等，再进入其他受大火波及的大厦搜索。人员进入大厦后会勘察地形，搜索是否有人体残肢、尸体或骨灰，过程中会记录伏尸地点，并留意遇害者是否留有遗物，以协助辨认死者的身份。 

宏福苑8座大厦之中，只有一座大厦未受大火波及。网上流出部分单位的灾后图片，所见屋内烧至烂溶溶，满布灰烬、铁枝，天花批灰剥落，墙身全部熏黑；而全屋家私家具亦无一幸免，烧至焦黑。亦有个别单位较为完好，依稀可辨认到洗衣机、坐厕、洗手盆及床架等。
 

