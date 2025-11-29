Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜数百市民献花愿逝者安息 保锜到场悼念

突发
更新时间：21:50 2025-11-29 HKT
发布时间：19:28 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑一场无情大火，摧毁无数家园，夺走一条又一条宝贵的生命，至今造成逾百人死伤。目前现场仍未解封，但有数百名市民今日（29日）下午起专程到场献花悼念死难者，愁绪难舒，至晚上人龙更未见减退，绵延数百米。有来自大连的旅客远道而来献花，向逝者表达哀悼之情，而男团ERROR成员吴保锜（保锜）晚上亦到场悼念。

相关新闻 : 大埔宏福苑五级火｜民政署18区设吊唁处 街坊眼泛泪光愿逝者一路好走：希望家属能挨过

《星岛头条》现场所见，宏福苑对出休憩处有逾百人排队献花，当中包括儿童及长者。他们将鲜花放在封锁线外，过程中有人闭目凝思，亦有人感触带泪，低头默祷，无声地为无辜失去生命的居民致哀，附近灯柱亦贴上写有「查明真相 愿安息」的纸条。

至晚上，献花人龙未见减退，目测至少有数多名市民自发带同鲜花、生果到场，另有人写下心意卡，为生还者及灾民打气，亦希望死者早日安息，其中男团ERROR成员吴保锜（保锜）晚上亦有到场献花悼念。

摄影：苏正谦、陈浩元、曾志恒

