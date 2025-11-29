大埔宏福苑五级火│600名DVIU分队进灾场 协助确认遗体身份及搜证

大埔宏福苑五级夺命火，至今证实128人罹难，火警期间共接获467宗失踪人口求助，部份个案重复，有约200多人情况未明，警方昨日（28日）在记者会上表示，会调动灾难遇害者辨认组（Disaster Victim Identification Unit），简称DVIU，以死者身边物件、身体特征及DNA等，协助确认遗体身份。今(29日)早上警方便出动约600名灾难遇害者辨认组人员到火场搜证。

经屋宇署人员登楼勘察结构是否安全，确认安全后，今(29日)清晨约300名身穿白色保护衣、戴白色头盔及孭有一个写有「DVIU」的黑色腰包的人员进入火场。至早上11时40分，第二批为数300名灾难遇害者辨认组人员亦进入灾场。他们将在火场堪察地形，进行前期调查工作，并搜索是否有人体残肢、尸体或骨灰，记录伏尸地点。另外，他们亦会留意遇害者是否留有遗物，以协助辨认死者的身份。

现场所见，火场地面竹枝满地，烟雾弥漫，大批灾难遇害者辨认组人员开始登楼调查，有消防员则检走相信为证物的物料。

灾难遇害者辨认组主要职责：

1)灾场搜寻与记录

- 将现场以航拍图划分为5米×5米小格（类似座标网）。4人一小队，直线并肩搜查，每次只处理一具遗体/残肢，避免混乱。详细记录发现位置、时间、遗体状态、身边财物。使用RFID无线射频辨识系统（与创科局合作研发，2015年起使用），电子标签精准记录遗体位置。

2)遗体处理与运送

穿全套白色保护衣、口罩、手套、橙色头盔。每队携带约10磅背包：大小尸袋（成人/儿童/残肢）、木标杆、简易挖掘工具、即影即有宝丽莱相机（避免家属直接看到过于血腥的数码相）、纸质表格、平板电脑。进出搜寻区必须消毒，遗体先入胶袋贴标签，再入帆布尸袋，然后送临时殓房。

3)殓房辨认与家属协助，凭银包、手机、衣物、饰物、纹身、身体特征等辨认身份。必要时交政府化验所提取指纹或DNA，并陪同验尸官工作，最后由家属作最终确认。