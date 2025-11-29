大埔宏福苑五级火│灾民借长镜遥望烧毁家园 凄然落泪 经历火劫「仲住得吗?」

大埔宏福苑五级夺命火，千多户居民痛失家园，至少128人罹难。有居民对于辛辛苦苦建立的安乐窝，一夜化为灰烬感痛心疾首，其中宏福苑受灾居民陆先生今（29日）早在广福邨平台遥望家园时，特别向在场记者借用长镜，欲以较近距离看看家园受灾情况，当他看到家园外墙烧㶶熏黑，不禁凄然落泪，场面心酸。

他说事发当日在群组中获悉宏福苑起火，他即时著外佣不要回家，又致电住隔邻单位的母亲不要回去，母亲最后坐在快餐店等候消息。「之后就睇住佢烧，开头起火冇谂过咁犀利，因为早两星期中环有棚架著火，烧晒啲围网就冇事，第二日仲即刻搭返棚，点知今次全部烧晒。」他听闻今日可取回部分财物，「住就唔住得啦，唔使谂。」他透露连日来成家到住附近的胞姊家暂时栖身。「我哋冇晒证件，要去入境处补办。」

而独居的陈女士，起火时自己已返工不在家，但家中养了多年的家猫「加菲」至今下落不明，她已向当局登记家猫失踪事宜，惟迄今仍未收到有关部门寻获家猫的通知。「我自觉我只猫仲生存紧，如果早啲救佢会好啲，但之后不断有浓烟攻入屋，已经咁多日，唔排除佢已奄奄一息。」她诉说内心感不安，「我自己独居，佢（加菲）系陪伴住我。」她又透露，本来估计明年过完年维修工程应该完毕，每期要供两万元，一共供六期，现已供了四至五期，谂住「甩难」却变成苦难。经历火劫，她心存疑问：「层楼仲可唔可以住呢?」

政府表示，正尽力为受宏福苑火灾影响的居民提供应急住宿支援。截至昨早，约205名居民已入住青年宿舍或酒店房间；另有601名居民入住房屋局的过渡性房屋单位，连日来共有约720多人通宵使用政府庇护中心。

截至昨傍晚6时，各区共275个过渡性房屋单位已投入服务，逾600名居民入住：项目包括大埔的「善楼」、「乐善村」、「策诚轩」；元朗的「博爱江夏围村」、「路德会双鱼荟」、「路德会七星荟」；北区的「博爱升平村」；黄大仙的「可悦居」；沙田的「乐和．东寓」；九龙城的「启德．东寓」；将军澳的「邑庭居」。

房屋局指，全港各个过渡性房屋项目仍有超过1100个单位待命，有需要的市民可致电36118482查询。当局说，由于现时属紧急情况，会作出特别安排，豁免受影响居民入住过渡性房屋的租金，预计持续一段较长时间。同样免租的房屋署中转屋或临时收容中心亦有逾2000个单位或床位可支援受影响居民，市民可致电26584430查询。有意入住房协暂租住屋项目及出租屋邨单位的受影响居民，可致电28391393。