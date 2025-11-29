Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜广福邨平台物资站疑收噪音投诉 警方要求今早10时前清场　

突发
更新时间：06:31 2025-11-29 HKT
发布时间：06:31 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五级大火造成严重伤亡及大量居民痛失家园后，市民纷纷自发捐出物资，由义工集中于广福邨平台整理，再分发予受灾居民。不过，今日（29日）凌晨时分，警方到场劝喻负责人，需于今早10时前完成清场。据悉有广福邨住户向警方投诉，指临时物资站于深夜时段发出噪音。

据了解，物资站近日24小时有人轮值，包括搬运、分类及派发物品，加上救援车辆及义工出入频繁，期间曾出现交谈声及搬运声响，有居民受影响，因而报警求助。

义工负责人之一的Mavis表示，暂时未接获警方要求清场的原因，但她也理解不能使用平台太长时间，而撤离对整体支援灾民工作亦影响不大。

她表示，其实早于凌晨左右已接获警方消息，指或需要撤离，直到凌晨三、四时确认必须撤离。她说，在昨日下午三、四时前，也被通知毋须清场，不解为何突然变故。

宏福苑大火引发大批市民捐赠，平台物资一度堆积如山，形成大型临时物资站。接获清场消息后，在场人士纷纷自发跟随指挥执拾及搬运物资。

 

