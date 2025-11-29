Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜前保安主管：火警钟长关 曾向管理公司反映无果

突发
更新时间：05:54 2025-11-29 HKT
发布时间：05:54 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五级大火造成128死、79伤，不少住户事后质疑消防警钟当日未有响起，亦有居民指出，工程期间工人经常在棚架吸烟，怀疑可能与火灾有关。宏福苑前保安主管黄先生近日受访时称，屋苑的消防系统曾长期被关闭，而工人在棚架吸烟更是「家常便饭」，相关投诉曾向报反映，但未获管理公司跟进。

黄先生：屡劝工人棚架勿吸烟  被敷衍应对

黄先生指，他于今年5月1日上任保安主管，但仅工作约两星期便离职。他表示入职首日已接到住户投诉指工人于棚架吸烟及大厦渗水。其后每天平均收到至少10宗居民投诉，部分与工人吸烟有关。他虽多次上前劝喻，但工人往往只以敷衍应对，转身便故态复萌。

只有保安可开关警钟系统

更令人关注的是，他入职当日已发现消防火警钟及部分系统被关掉。他曾向物管公司反映，强调此举极具风险，指一旦发生火警，警报与洒水系统未能正常运作，后果难以想像。然而，他指物管公司并无跟进；数日后，他因担心责任问题及安全风险，选择辞职。

黄先生又指，大维修期间不少工人为方便出入，经常不经大堂，而是从消防后梯进出。他相信物管公司为方便工人走后梯，才关掉相关消防系统。他强调，一般情况下，只有保安可以操作消防控制面板，开启或关闭系统。

根据宏福苑业主立案法团的会议纪录，早于工程期间，已有业户反映工人吸烟、施工安全及管理问题。法团当时指已通知承建商要求改善。

 

