Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜3工程公司负责人涉误杀获准保释候查  12月上旬报到

突发
更新时间：00:51 2025-11-29 HKT
发布时间：00:51 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑大火导致死伤惨重，警方调查发现，起火大厦外墙安装的保护网、保护膜、防水帆布和塑胶布疑未符合防火标准，有关大厦一些窗户亦被发泡胶板封堵，不排除这些物料导致火势迅速扩大，初步认为负责屋苑大维修的工程公司负责人严重疏忽肇祸，遂以涉嫌误杀拘捕该公司3名负责人。警方于今日（29日）凌晨表示，三名被捕男子已获准保释候查，须于十二月上旬向警方报到。

警方（周四）27日就大埔一宗五级火警拘捕三名男子，涉嫌误杀。当时警方表示，初步调查显示，涉事屋苑正进行维修工程，怀疑有人使用未符合防火标准的外墙保护网、防水帆布及塑胶布等。人员亦发现涉事大厦有窗户怀疑被安装发泡胶板。

警方其后在牛头角、大埔及黄大仙分别拘捕三名建筑工程公司男负责人（何X业、侯X建及黄X基），年龄介乎五十二至六十八岁，涉嫌误杀，被扣留调查。

警方于今日（29日）凌晨表示，三名被捕男子已获准保释候查，须于十二月上旬向警方报到。

另外，廉政公署表示，由于事件涉及重大公众利益，已成立专案小组，就大埔宏福苑大维修工程可能涉及贪污展开全面调查。至28日廉署表示，在多区先后拘捕8人，包括工程顾问、棚架工程分判商及中间人。据了解，被捕人包括工程顾问公司「鸿毅建筑师」两名董事及相关项目经理，廉署人员今日押解他们到相关办公室搜证。

廉政公署表示，被捕人为7男1女（40岁至63岁）。其中四人分别为宏福苑大维修工程顾问公司的两名董事，以及两名负责监督有关工程的项目经理；另外三人为棚架工程分判商，包括一对夫妇东主；余下一人为中间人。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 医管局一员工遇难
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组入火场搜遗骸 凭特征遗物助辨认
01:04
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组入火场搜遗骸 凭特征遗物助辨认
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘7男1女 涉工程顾问、分判商及中间人 押疑犯赴「鸿毅建筑师」搜证
01:33
大埔宏福苑五级火│廉署拘7男1女 涉工程顾问、分判商及中间人 押疑犯赴「鸿毅建筑师」搜证
突发
5小时前
MAMA 2025丨朴宝剑带领全场为大埔宏福苑火灾罹难者默哀 开场气氛严肃熄灯5分钟致意
01:51
MAMA 2025丨朴宝剑带领全场为大埔宏福苑火灾罹难者默哀 开场气氛严肃熄灯5分钟致意
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜冰粒老板为消防降温 收义工电话即运冰到场 分文不收获网民盛赞：真英雄
大埔宏福苑五级火｜冰粒老板为消防降温 收义工电话即运冰到场 分文不收获网民盛赞：真英雄
生活百科
12小时前
大埔宏福苑大火｜网民质疑未用直升机、无人机、超高云梯车 杨恩健逐一回应
02:17
大埔宏福苑大火｜网民质疑未用直升机、无人机、超高云梯车 杨恩健逐一回应
社会
8小时前
大埔宏福苑五级火｜单亲妈泣诉家园被毁 契妈契爷葬身火海 ：我可以做啲咩？
突发
3小时前
政府工程师洗黑钱逾626万元及收贿 承认公职人员行为失当等6罪 押后12.16判刑
政府工程师收贿批工程合约予好友 持不明资金享受生活 认行为失当、洗黑钱逾626万元等6罪候惩
社会
12小时前
70年代女星三子全部移民 与儿子美国见面身心疲累？ 获新抱挨夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 与儿子美国见面身心疲累？ 获新抱挨夜做一事：真的要好好的做人
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜网传灾民被困火海生死剖白 走廊救邻居入屋 获救一刻回望家园「什么都想带走...却什么都带不走」
大埔宏福苑五级火｜网传灾民被困火海生死剖白 走廊救邻居入屋 获救一刻回望家园「什么都想带走...却什么都带不走」
生活百科
11小时前