大埔宏福苑五级火｜3工程公司负责人涉误杀获准保释候查  12月上旬报到

大埔宏福苑大火导致死伤惨重，警方调查发现，起火大厦外墙安装的保护网、保护膜、防水帆布和塑胶布疑未符合防火标准，有关大厦一些窗户亦被发泡胶板封堵，不排除这些物料导致火势迅速扩大，初步认为负责屋苑大维修的工程公司负责人严重疏忽肇祸，遂以涉嫌误杀拘捕该公司3名负责人。警方于今日（29日）凌晨表示，三名被捕男子已获准保释候查，须于十二月上旬向警方报到。

警方（周四）27日就大埔一宗五级火警拘捕三名男子，涉嫌误杀。当时警方表示，初步调查显示，涉事屋苑正进行维修工程，怀疑有人使用未符合防火标准的外墙保护网、防水帆布及塑胶布等。人员亦发现涉事大厦有窗户怀疑被安装发泡胶板。

警方其后在牛头角、大埔及黄大仙分别拘捕三名建筑工程公司男负责人（何X业、侯X建及黄X基），年龄介乎五十二至六十八岁，涉嫌误杀，被扣留调查。

警方于今日（29日）凌晨表示，三名被捕男子已获准保释候查，须于十二月上旬向警方报到。

另外，廉政公署表示，由于事件涉及重大公众利益，已成立专案小组，就大埔宏福苑大维修工程可能涉及贪污展开全面调查。至28日廉署表示，在多区先后拘捕8人，包括工程顾问、棚架工程分判商及中间人。据了解，被捕人包括工程顾问公司「鸿毅建筑师」两名董事及相关项目经理，廉署人员今日押解他们到相关办公室搜证。

廉政公署表示，被捕人为7男1女（40岁至63岁）。其中四人分别为宏福苑大维修工程顾问公司的两名董事，以及两名负责监督有关工程的项目经理；另外三人为棚架工程分判商，包括一对夫妇东主；余下一人为中间人。