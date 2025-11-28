大埔宏福苑五级火｜市民自发献花悼念 小朋友亲绘谢卡赠消防

大埔宏福苑本周三（11月26日）发生的五级大火，经过连日扑救后，至今日（11月28日）被救熄。这场世纪大火已造成过百人罹难，今晚是火场救熄后的首个夜晚，不少市民自发宏福苑附近多处街头献上白花，并写上悼念打气字句，表达对灾民的鼓励与支持。

另外现场所见，有家长带同年幼子女到场，有小朋友将亲手绘制谢卡与画像，送赠消防人员，以感谢他们连日奋力扑救。

与此同时，灾场调查工作已连夜展开。晚上可见多名警方及消防处人员进入灾场，在一片颓垣败瓦中仔细勘查，搜索失踪者及搜证追查火警成因，大批中外传媒亦继续在场报道。

截至今日下午3时，这场世纪大火已造成128人死亡，仅39人已确认身份，包括1名殉职消防员；另有79名人士受伤，包括11名消防员。死者中108人为火场发现的遗体，4人送院抢救后不治，16具烧焦遗体仍在大厦，警方不排除搜证时发现更多遗体。

失踪者方面，火警期间共接获467宗失踪人口求助，部份个案重复。经确认后，有39人已离世、35人送院、110人目前安全，仍有约200多人情况未明，当中涉及89具未能确切辨认的遗体。

