大埔宏福苑五级火｜单亲妈泣诉家园被毁 契妈契爷葬身火海 ：我可以做啲咩？

「其实我用晒毕生积蓄去买呢层楼，我咁辛苦供完层楼，之后又要畀维修费，我已经无晒钱，你而家烧埋我间屋，我可以做啲咩呀？」居于宏福苑宏健阁的单亲妈妈范小姐提起当日五级大火时情绪激动，一度痛哭流涕，面对无情大火烧毁家园，契妈契爷及同事均葬生火海，现时她只好期望政府能够尽快安排重建，让流离失所的灾民能够渡过难关。

范小姐向《星岛头条》表示，事发时她正在医院工作，而小朋友亦在学校上课。她经同事得悉宏福苑起火后，上司叫她提早下班回家了解，惟她返抵屋苑附近时，见到警察已经封路，火势亦慢慢失控，火舌随风飘到其他座数，当中宏新阁及宏泰阁更被烧到「黑忟忟」。

单亲妈妈范小姐指契妈契爷及同事均葬生火海。曾志恒摄

见到火势逐渐波及多幢楼宇，她只能在心中祈求没有太多人命伤亡，惟最终得知契妈契爷及同事不幸葬生火海，大部份邻居亦流离失所，令她非常难过。她问住在附近的母亲是否听到火警钟，惟对方指现场没有警报装置响起，「如果唔系有人逐家逐户拍门叫人走，真系唔知火烛，有啲走到就走，有啲走唔到咁点呀？一火烛部䢂就唔郁，你叫老人家点走？」

她提到当初大部份业主均不想选用宏业建筑工程有限公司作承建商，但前法团主席却一意孤行签下合约。她与一班业主企图推翻法团，但无奈已签合同不能毁约，只能将付款期限延期，「最令我哋唔满意，唔明白一开波点解会封晒咁多幢大厦，落晒网落晒棚，其实无必要，你系咪可以一次过8座去完成维修，你唔系呀嘛？大维修搞咗差唔多年几，但以我了解只系搞咗两座」。

被问到现时有何打算，范小姐指可以回娘家暂住，亦可以回医院宿舍，腾出空间予其他有需要的人士入住，期望政府能够尽快安排重建，让流离失所的灾民能够渡过难关，「不过屋企有啲重要物件，好似护照、出世纸、法律文件同楼契，但而家返唔到上去睇都无办法啦。有咩打算？我都唔知 唯有睇下政府有咩安排，见步行步啦，我哋都无晒钱啦，仲可以点？」

