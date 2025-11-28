大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组入火场搜遗骸 凭特征遗物助辨认

大埔宏福苑发生五级火警，造成多人伤亡。警方今日（28日）在记者会上表示，会调动灾难遇害者辨认组，以死者身边物件、身体特征及DNA等，协助确认遗体身份，部分楼宇预计今日稍后可以安排警方入内调查，预计整个调查需要3至4个星期。

《星岛头条》见到10多名身穿白色保护衣、戴白色头盔及孭有一个写有「DIVU」的黑色腰包的人员进入火场。消息指，该批人员为灾难遇害者辨认组成员，他们傍晚开始进入火场堪察地形，进行前期调查工作，并搜索是否有人体残肢、尸体或骨灰，记录伏尸地点。另外，他们亦会留意遇害者是否留有遗物，以协助辨认死者的身份。

翻查资料，灾难遇害者辨认组（英文：Disaster Victims Identification Unit，缩写：DVIU）于1981年成立，由警方CID刑侦人员组成，曾于2018年2月的九巴大埔夺命车祸、1996年的嘉利大厦夺命大火、2003年的屯门巴士堕桥及2012年的南丫海难等严重死伤事故，协助辨认遇难者身份。除于本地执勤，灾难遇害者辨认组亦远赴海外，参与2004年南亚海啸、2013年埃及乐蜀热气球事故，参与遇害者辨认工作。

