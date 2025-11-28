大埔宏福苑五级火｜警料今日内可进入部份楼宇调查 料过程需时3至4星期

大埔宏福苑发生5级大火，酿成至少128人死亡79人受伤，200多人情况未明，包括89具遗体未能辨认。署理警务处处长简启恩今日（28日）在记者会上表示，警方极度重视今次火灾，已设立伤者查询热线1878 999，如市民怀疑有亲友失踪可致电求助，会由专人接听及收集资料，协助致电者了解相关情况。警方会使用重大事件调查及灾难支援系统，输入失踪及伤者资料，透过自动校对功能识别伤亡者身份，加快公众对失踪者的查询。

社区会堂设辨认处 供失联者家属认尸

另外，警方于大埔广福社区会堂设立辨认处，协助失联者的家属经相片辨认，完成初步辨认后，会安排家属进行正式遗体辨识程序。警方亦会调动灾难遇害者辨认组，在短时间内有系统地辨识遇害者身份。在遗体辨认方面，警方受过很多训练，包括从受害人身边物件、身体特征及DNA确认，会尽量辨认遗体身份。

保安局、消防及警方就大埔宏福苑五级大火向传媒讲述现时情况。卢江球摄

署理警务处处长简启恩。卢江球摄

相关新闻：大埔宏福苑五级火｜社区中心变成认尸间 查看遗体相片觅亲人 家属苦等两日两夜无消息

他指警方目标是同时在7座大厦一同搜索调查，据消防资料，部分位置仍超过200度，加上火灾后环境恶劣，不少物品倒塌，令搜索空间狭窄，当警方完成搜证后，会立即解封大厦，让居民回到住所进行善后。他强调，警方极度重视火灾，已与消防会成立专责小组全面调查起火原因，一定会交予死因庭处理，已准备好在现场条件许可下作多方位搜证，部分楼宇料今日可安排警方入内调查，预计整个调查过程需3至4星期。