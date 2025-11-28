大埔宏福苑五级火｜天文台网页转黑白致哀 本港今早干燥清凉仅16度

大埔宏福苑五级大火造成严重死伤，全城哀痛不已。记者于今日（28日）凌晨发现，天文台网站罕有转为黑白色，以示悼念。网站发布红色火灾危险警告，提醒市民小心防火。

天文台清晨表示，一股达强风程度的东北季候风正影响广东沿岸，为本港带来非常干燥的天气。今早市区气温普遍下跌至16至17度，新界部分地区更再低数度，相对湿度跌至40%或以下，环境清凉而干燥。

天文台预测，本港今日大致天晴，天气非常干燥，相对湿度最低可降至25%。早上清凉，日间最高气温约22度。吹和缓至清劲偏北风，离岸及高地初时吹强风，稍后转为和缓东至东北风。

展望未来几日，明日（29日）天气继续大致天晴，日间干燥；至下周初，相对湿度将逐渐回升，天气大致多云，亦可能有一两阵雨。

此外，强烈热带风暴「天琴」于今日上午5时集结在南沙西北偏北约300公里，预料向西缓慢移动，横过南海南部，但对本港的直接影响不大。

宏福苑大火持续牵动市民情绪，天文台以黑白介面致哀成为今日凌晨另一关注焦点。随着本港天气干燥，亦提醒市民及施设加倍留意防火安全。