Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜天文台网页转黑白致哀 本港今早干燥清凉仅16度

突发
更新时间：07:35 2025-11-28 HKT
发布时间：07:35 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五级大火造成严重死伤，全城哀痛不已。记者于今日（28日）凌晨发现，天文台网站罕有转为黑白色，以示悼念。网站发布红色火灾危险警告，提醒市民小心防火。

天文台清晨表示，一股达强风程度的东北季候风正影响广东沿岸，为本港带来非常干燥的天气。今早市区气温普遍下跌至16至17度，新界部分地区更再低数度，相对湿度跌至40%或以下，环境清凉而干燥。

天文台预测，本港今日大致天晴，天气非常干燥，相对湿度最低可降至25%。早上清凉，日间最高气温约22度。吹和缓至清劲偏北风，离岸及高地初时吹强风，稍后转为和缓东至东北风。

展望未来几日，明日（29日）天气继续大致天晴，日间干燥；至下周初，相对湿度将逐渐回升，天气大致多云，亦可能有一两阵雨。

此外，强烈热带风暴「天琴」于今日上午5时集结在南沙西北偏北约300公里，预料向西缓慢移动，横过南海南部，但对本港的直接影响不大。

宏福苑大火持续牵动市民情绪，天文台以黑白介面致哀成为今日凌晨另一关注焦点。随着本港天气干燥，亦提醒市民及施设加倍留意防火安全。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
突发
59分钟前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」已联系法团及客户
股市
4分钟前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
01:17
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
01:35
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
社会
5小时前
2017伦敦住宅Grenfell Tower大火。 美联社
大埔宏福苑五级火｜2017伦敦住宅大火类同 专家分析细说应变知识
即时国际
6小时前
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
影视圈
6小时前
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感激救命之恩 网民致敬：无名英雄｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
医生教室
4小时前