大埔宏福苑五级火｜元洲仔里化身消防员「休息点」 市民纷赠物资感谢救火英雄

大埔宏福苑周三（26日）发生五级大火，造成多人死伤，火势经多日努力已大致受控，但前线消防员连日高温烟熏、来回火场救人，身心俱疲。位于附近的大王爷庙对开的元洲仔里因人车较少，暂成消防员临时休息点，不少街坊得悉情况后纷纷前往送上物资，向他们致意和支持。

网上流传的图片与短片所见，临时物资站堆满善心市民送来的大量物资，包括樽装水、纸杯、香蕉、保温毯、保暖壶等。义工指物资暂时足够，呼吁市民毋须再大量送来。部分消防员趁轮候间隙，席地而坐闭目休息，亦有披上保温毯取暖，争取每一刻恢复体力再投入救援。

有网民留言感谢前线人员不眠不休的付出，表示「辛苦各位义工、消防人员、救护人员，不分昼夜无间断付出」、「咁多位消防员辛苦晒」、「谢谢大家的付出」。不少市民亦留言为消防打气，祝愿救援人员平安，早日完成任务。

宏福苑火灾进入多日，救援工作仍在紧张进行。前线人员连续作战，街坊们自发在休息点送上物资与支持，成为火场外另一幕动人的守望场景。