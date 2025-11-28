Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜消防通宵处理25宗求助个案 死伤者多集中宏昌阁宏泰阁

突发
更新时间：02:13 2025-11-28 HKT
发布时间：02:13 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五级大火酿成严重伤亡，救援工作持续多日。消防处副处长（行动）陈庆勇今日（28日）凌晨表示，灭火行动大致完成，现时仅余四个单位仍在扑救，其余地方正洒水降温，避免「死灰复燃」。消防其后将全力处理余下25宗求助个案，当中部分位于宏昌阁及宏泰阁较高层，该两座火势最为猛烈，是今次事故死伤最集中的位置。

陈庆勇透露，火势估计在通宵时段可完全扑灭，消防人员会在今天早上9时前完成对宏福苑七幢大厦所有单位的「爆破开门」程序，确保无任何人士仍被困室内。惟部分位置持续出现「翻烧」情况，需反复洒水降温。

他又指出，宏昌阁及宏泰阁火势最为凶猛，生还者则分布于不同大厦。初步于宏福苑其余大厦亦发现发泡胶物料，相关影响及是否与火势蔓延有关，将待大厦完全降温后，由调查小组深入调查，包括检视大厦物料及消防系统是否有效运作。

另外，助理救护总长（新界西）林卓豪表示，今次火灾动员117辆救护车前往支援，共处理155名伤者，其中79人于现场证实死亡，76人送院治理；另至今有11名消防员受伤，一名消防员殉职，其他全部情况稳定。至于失踪人数，救护及消防将在爆破及清场后再作统计。

宏福苑大火至今仍在持续，救援力量通宵留守，务求确认无人被困及尽快彻底扑灭火势。当局指待火场安全后，调查小组将全面展开调查，厘清火警成因及责任。

 

