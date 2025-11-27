Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜英勇殉职消防员家属认尸 消防处福利组等派员陪同

突发
更新时间：10:58 2025-11-27 HKT
发布时间：10:58 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五级大火造成多人死伤，当中包括37岁消防员何伟豪英勇殉职。据了解，今日（ 27日）早上，消防处福利组及心理服务组人员将陪同殉职消防员家属，到富山殓房认尸。而大火中其他死者超过20具遗体，已被移送到沙田富山殓房。警方机动部队及田心警区的探员亦到殓房做准备，陆续安排家属办理认尸手续。

现场所见，警方在殓房外守候安排，至中午前社会福利署亦派员到场。至下午1时许，有私家车离开殓房。

消防处处长杨恩健昨晚（26日）表示，消防员何伟豪入职消防处已有9年，生前驻守沙田消防局担任「细抢」队员。宏福苑大火期间，他在宏福苑地下位置灭火，至3时30分失去联络，半小时后在宏昌阁对开空地被寻获。当时他面部有烧伤，陷入昏迷，经送院抢救后终不治。 

何伟豪的朋友在社交媒体悼念，上载一张何伟豪从消防学校毕业时的合照，「请好好记着英雄的样子，我们不会忘记你的，感激你为我地哋负出所有，落更喇，好好休息bro……….」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
28分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
3小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱｜Juicy叮
时事热话
7小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
荃湾荃乐大厦单位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃湾荃乐大厦单位拖板短路起火 近百人疏散
突发
6小时前
大埔宏福苑昨日发生五级大火，燃烧近一日后仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受伤。
02:15
大埔宏福苑五级火｜建造界指八座同维修易「火烧连环船」 学会斥发泡胶堵通风口「错得离谱」
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民确认曾发现工人吸烟 透露外墙护网打风过后曾大幅更换
大埔宏福苑五级火｜居民确认曾发现工人吸烟 透露外墙护网打风过后曾大幅更换
社会
7小时前