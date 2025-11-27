大埔宏福苑五级火｜英勇殉职消防员家属认尸 消防处福利组等派员陪同

大埔宏福苑五级大火造成多人死伤，当中包括37岁消防员何伟豪英勇殉职。据了解，今日（ 27日）早上，消防处福利组及心理服务组人员将陪同殉职消防员家属，到富山殓房认尸。而大火中其他死者超过20具遗体，已被移送到沙田富山殓房。警方机动部队及田心警区的探员亦到殓房做准备，陆续安排家属办理认尸手续。

现场所见，警方在殓房外守候安排，至中午前社会福利署亦派员到场。至下午1时许，有私家车离开殓房。

消防处处长杨恩健昨晚（26日）表示，消防员何伟豪入职消防处已有9年，生前驻守沙田消防局担任「细抢」队员。宏福苑大火期间，他在宏福苑地下位置灭火，至3时30分失去联络，半小时后在宏昌阁对开空地被寻获。当时他面部有烧伤，陷入昏迷，经送院抢救后终不治。

何伟豪的朋友在社交媒体悼念，上载一张何伟豪从消防学校毕业时的合照，「请好好记着英雄的样子，我们不会忘记你的，感激你为我地哋负出所有，落更喇，好好休息bro……….」。