大埔宏福苑五级火仍未扑熄 热心街坊连夜送物资 临时庇护点一度「爆棚」停收

突发
更新时间：05:19 2025-11-27 HKT
发布时间：05:19 2025-11-27 HKT

大火无情，人间有爱。大埔宏福苑昨日（26日）下午发生五级大火，造成36死、数十人伤，消防员连夜灌救至今日（27日）凌晨仍未完全扑灭。由昨晚开始，陆续有市民自发运载饮用水、干粮等紧急物资到临时庇护点，望解灾居燃眉之急，默默送上关心支持。

市民「人链」搬送物资  网民：香港人好有爱！

火警消息震动大埔社区，区内街坊闻讯后自发涌到附近购买物资，尽一分力为灾民解困。昨晚网上流传多段市民自发运送物资到临时庇护点的影片，尽显一方有难，八方支持的大爱精神。其中一段未有交代具体地点的影片，画面中可见街道上泊满多辆载满物资的汽车，大批市民以「人链」传递方式，将载有紧急物资的大型纸箱搬快速搬送到目的地。有网民留言说：「香港人嘅精神原来冇变过，香港人呢三个字真系引以为荣。」

此外，在运头街20至26号广安大厦地下见到，大批街坊协助搬运箱装樽水、饼干、面包、外套及简单衣物，堆成小山般暂放在路旁，再由义工分批送往临时庇护中心。亦有市民驾车、踏单车到场，义载大量物资往火场附近支援，希望为手足无措的居民提供最基本的生活所需。

其中一名大埔车手Hei仔接受访问时表示，见到街坊们你一袋、我一袋地搬物资，觉得自己「返屋企见到成班人帮手搬嘢」，于是立即加入协助，「总之做到多少就多少」。

不过，由于爱心物资涌现速度远超预期，今日凌晨0时起，现场义工呼吁市民暂停送物资，指运头街一带已无法再接收，分类及分配亦难以跟上。同时，火场对开有大量善心人士带同物资到场，惟警员亦向市民重申，相关地点已经「爆满」，提醒大家切勿再送，以免阻碍救援。

另一个临时安置点——大埔的中华基督教会冯梁结纪念中学——入夜后亦有不少市民陆续送上毛毯、饮品等物资，校内义工忙于接收，协助安顿被迫离家的居民。

宏福苑火警持续，灾情未明，但社区温情在夜色中流动。热心街坊义不容辞，为无家可归的居民送上最直接的支援，盼同心度过难关。

