大埔宏福苑五级火｜伤者大多为吸入性气道创伤须入ICU 29人留医 其中7人危殆

大埔宏福苑五级火至周四凌晨仍未扑熄，至今造成36人死亡，279人失联，另有29人留医，其中7人危殆。当局表示，伤者大多为吸入性气道创伤，须进入ICU治疗；亦有伤者烧伤或在密闭空间中一氧化碳中毒。

火警发生后，医管局已启动重大事故控制中心，统筹9间公立医院急症室戒备，包括威尔斯亲王医院、玛丽医院、那打素医院、北区医院等，其中北区医院派出医疗队，威院派出一名医疗控制主任到现场提供紧急治理。东区高压氧治理中心、玛丽医院及威尔斯亲王医院烧伤中心准备随时接收伤者。

根据当局资料，伤者当中目前有7人危殆，13人严重，8人稳定，4人已出院，1人情况未明。危殆伤者留医情况：3人威尔斯亲王医院，2人北区医院，1人伊利沙伯医院，1人广华医院。严重伤者留医情况：3人威尔斯亲王医院，3人东区医院，3人大埔那打素医院，2人北区医院，1人玛嘉烈医院，1人伊利沙伯医院。

民政及青年事务局局长麦美娟称，民政事务署已开8个庇护中心，动员全港18区关爱队为有需要市民提供支援。团队会协助受影响居民暂时住宿安排。