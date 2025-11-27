大埔宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪朋友发帖悼念：落更喇好好休息bro

大埔宏福苑发生五级大火，造成多人死伤，当中包括一名37岁消防员。消防处处长杨恩健表示，英勇殉职的消防员何伟豪入职消防处已有9年，生前驻守沙田消防局担任「细抢」队员。今日他在宏福苑地下位置灭火，至3时30分失去联络，半小时后在宏昌阁对开空地被寻获，当时他面部有烧伤，陷入昏迷，送院抢救后终不治。

何伟豪的朋友晚上在社交媒体发帖悼念，并上载一张何伟豪从消防学校毕业时的合照，「请好好记着英雄的样子，我们不会忘记你的，感激你为我地哋负出所有，落更喇，好好休息bro……….」。

大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络

事件发生于周三（26日）下午2时52分，大埔宏福苑宏昌阁的外墙棚架首先起火，火势沿外墙保护网及棚架燃烧，蔓延至整幢大楼宇，其后更波及附近几幢楼宇，现场不时传出爆炸声。消防处于下午3时02分将火警升为三级，之后在下午3时34分升为四级，并于傍晚6时22分升为五级。

相关新闻 : 大埔宏福苑五级火 李家超指增至36人死 279人失联 火警逐渐受控

大埔宏福苑五级大火情况：