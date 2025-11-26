大埔宏福苑五级火｜消防处网站及fb转黑白色 网民留言悼念：谢谢你们付出

大埔宏福苑今日（26日）发生五级火，造成多人死伤，包括一名37岁消防员。消防处将社交平台facebook的头像及封面图片换成黑白色哀悼。另外，消防处官方网站亦已转为黑白色。

多名网民涌入专页留言，指多谢消防员保护市民，感激他们的尽忠职守，希望他们可以平安回家，「多谢你地保护市民，祝各位消防员平安」、「希望所有消防人员平安无事」、「各位消防员哥哥要保重，万事小心，一个都不能少」、「每当有危难的地方，只有你们无畏无惧拯救有需要的人。」、「谢谢你们的付出」、「向香港消防员致敬！」、「要整整齐齐收工返屋企」、「辛苦晒所有消防员」。

另有网民得悉有消防员殉职，纷纷表示伤痛，「向殉职消防员致敬！！香港人的骄傲！」、「逝去者家属节哀顺变」、「R.I.P英雄」、「已有一位消防员牺牲了，不可再有第二位了....」。

