Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜消防处网站及fb转黑白色 网民留言悼念：谢谢你们付出

突发
更新时间：21:42 2025-11-26 HKT
发布时间：21:34 2025-11-26 HKT

大埔宏福苑今日（26日）发生五级火，造成多人死伤，包括一名37岁消防员。消防处将社交平台facebook的头像及封面图片换成黑白色哀悼。另外，消防处官方网站亦已转为黑白色。

相关新闻 : 大埔宏福苑五级火 7座大厦被波及 增至13人死亡多人受伤

多名网民涌入专页留言，指多谢消防员保护市民，感激他们的尽忠职守，希望他们可以平安回家，「多谢你地保护市民，祝各位消防员平安」、「希望所有消防人员平安无事」、「各位消防员哥哥要保重，万事小心，一个都不能少」、「每当有危难的地方，只有你们无畏无惧拯救有需要的人。」、「谢谢你们的付出」、「向香港消防员致敬！」、「要整整齐齐收工返屋企」、「辛苦晒所有消防员」。

另有网民得悉有消防员殉职，纷纷表示伤痛，「向殉职消防员致敬！！香港人的骄傲！」、「逝去者家属节哀顺变」、「R.I.P英雄」、「已有一位消防员牺牲了，不可再有第二位了....」。

相关新闻 : 大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 增至13人死亡多人受伤 李家超抵威院探望伤者
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
5小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
2小时前