大埔宏福苑五级火｜广福及东昌街社区会堂作临时庇护中心 那打素医院设援助站

突发
更新时间：18:02 2025-11-26 HKT
发布时间：17:50 2025-11-26 HKT

大埔发生五级火，酿成至少13死及多人受伤。大埔民政事务处（民政处）今日（26日）开放广福社区会堂（大埔广福邨）和东昌街社区会堂（大埔东昌街25号大埔东昌街康体大楼1楼）作临时庇护中心，予有需要的市民使用。中华基督教会冯梁结纪念中学亦已开放以安置疏散居民。

此外，民政处已在雅丽氏何妙龄那打素医院设立援助站，为市民提供协助及供市民查询。援助站查询热线是2658 4040。民政处会密切留意情况，如有需要会加开临时庇护中心，并与其他政府部门联系，为市民提供适切协助。

大埔民政事务处已为有需要人士加开临时庇护中心，包括大埔社区、富善社区会堂及善楼（善导会）。沙田民政事务处亦已在威尔斯亲王医院设立跨部门援助站（热线：3505 1555），为市民提供协助及供市民查询。

相关新闻：大埔宏福苑五级火 造成4死3伤包括一名消防员 政府派旅游巴疏散居民

相关新闻: 大埔宏福苑五级火｜至少一名消防员殉职 有穿「黄金战衣」消防员全身熏黑送院

 

 

 

