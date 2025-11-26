大埔宏福苑五级火｜宏昌阁居民现场目睹家园被烧伤心痛哭 有居民称起火后火警钟未有鸣响

大埔发生五级火。今日（26日）下午2时52分，大埔宏福苑宏昌阁发生火警，现场火势猛烈，冒出大量浓烟席卷半空，多名居民报案。消防员到场发现大厦外墙棚架起火，动用两条喉及两队烟帽队灌救。消防处表示下午3时02分将火警升为三级，并于下午3时34分升为四级，并于下午6时22分升为五级。火警酿成至少13死及多人受伤，消防人员正进行灭火行动。有居住在宏昌阁的住户，身在现场目睹自己家园被烧，伤心痛哭。

有住在宏昌阁住户身处现场表示，目堵自己家园被烧，不禁伤心痛哭，认为「烧咗几个钟都剩系得一条云梯」，更担心不能归家。

相关新闻：

LIVE｜大埔宏福苑大火 蔓延其他楼宇 造成4死3伤至少2人危殆

大埔宏福苑大火｜至少一名消防员殉职 有穿「黄金战衣」消防员全身熏黑送院

大埔宏福苑大火｜大埔公路元洲仔段来回方向全线封闭 大部分巴士需改道

另外，亦有现场居民称大厦起火后，火警钟未有鸣响。

宏福苑大火燃烧多个小时，现场仍传出多下爆炸声，浓烟即使位于沙田区亦能看到。