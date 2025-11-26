Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜现时交通受阻多条巴士需改道 港铁：明早繁忙时段加密班次

突发
更新时间：22:33 2025-11-26 HKT
发布时间：16:17 2025-11-26 HKT

 大埔宏福苑今日（26日）发生五级大火，造成多人死伤。港铁表示，有见较早前路面交通受到火警影响，港铁于傍晚6时许及7时许先后额外增加由九龙塘站开往大埔墟站的班次，以疏导增加的客流。港铁会于明早繁忙时段额外增加一列东铁线列车，以加密相关路段的班次，并于沙田、大埔墟及太和站加强人手协助乘客。

相关新闻：大埔宏福苑五级火 7座大厦被波及 增至13人死亡多人受伤

运输署亦表示受火警影响，由南运路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段(来回方向)的全线；吐露港公路(来回方向)通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行车线；广宏街的全线(来回方向)；由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路(往汀角路方向)的全线需要封闭。

另外，多条巴士路线需要改道行驶：

九巴：71K,72,72A,72X,73A,73X,74A,74D,74P,74X,75X,263C,271,271B,272P,272X,W3,N73,N271号线(来回方向)
第73D,74B,74E,271S,272E,274X,275X号线(往大埔方向)
第274P号线(往乌溪沙站方向)

龙运巴士：
第A47X,E41,N42A,NA47号线(来回方向)

城巴：
第B8及79号线(来回方向)

过海巴士：
第307,N307号线(来回方向)
第307P,907C,907D号线(往大埔方向)

港铁接驳巴士：
第K18号线(来回方向)
 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 增至13人死亡多人受伤 李家超抵威院探望伤者
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
5小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
2小时前