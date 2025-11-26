大埔宏福苑五级火｜现时交通受阻多条巴士需改道 港铁：明早繁忙时段加密班次
发布时间：16:17 2025-11-26 HKT
大埔宏福苑今日（26日）发生五级大火，造成多人死伤。港铁表示，有见较早前路面交通受到火警影响，港铁于傍晚6时许及7时许先后额外增加由九龙塘站开往大埔墟站的班次，以疏导增加的客流。港铁会于明早繁忙时段额外增加一列东铁线列车，以加密相关路段的班次，并于沙田、大埔墟及太和站加强人手协助乘客。
运输署亦表示受火警影响，由南运路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段(来回方向)的全线；吐露港公路(来回方向)通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行车线；广宏街的全线(来回方向)；由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路(往汀角路方向)的全线需要封闭。
另外，多条巴士路线需要改道行驶：
九巴：71K,72,72A,72X,73A,73X,74A,74D,74P,74X,75X,263C,271,271B,272P,272X,W3,N73,N271号线(来回方向)
第73D,74B,74E,271S,272E,274X,275X号线(往大埔方向)
第274P号线(往乌溪沙站方向)
龙运巴士：
第A47X,E41,N42A,NA47号线(来回方向)
城巴：
第B8及79号线(来回方向)
过海巴士：
第307,N307号线(来回方向)
第307P,907C,907D号线(往大埔方向)
港铁接驳巴士：
第K18号线(来回方向)
