大埔宏福苑五级火｜现时交通受阻多条巴士需改道 港铁：明早繁忙时段加密班次

大埔宏福苑今日（26日）发生五级大火，造成多人死伤。港铁表示，有见较早前路面交通受到火警影响，港铁于傍晚6时许及7时许先后额外增加由九龙塘站开往大埔墟站的班次，以疏导增加的客流。港铁会于明早繁忙时段额外增加一列东铁线列车，以加密相关路段的班次，并于沙田、大埔墟及太和站加强人手协助乘客。

相关新闻：大埔宏福苑五级火 7座大厦被波及 增至13人死亡多人受伤

运输署亦表示受火警影响，由南运路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段(来回方向)的全线；吐露港公路(来回方向)通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行车线；广宏街的全线(来回方向)；由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路(往汀角路方向)的全线需要封闭。



另外，多条巴士路线需要改道行驶：