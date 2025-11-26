石硖尾邨伤人案｜两中六男生楼梯间庆生变离奇血案 警追查原因

深水埗石硖尾邨美如楼昨（25日）晚发生恐怖血案。两名18岁中六同班男生，在梯间庆祝生日期间，离奇浴血，两人分别头、双手及背部受伤。两人负伤乘电梯逃回其中一人的寓所，由于两人均满身鲜血，家人大惊报警求助，两男生清醒送院。警方调查后得悉二人并无欠债，亦无三合会背景，碍于两人需进行手术，暂未能向事主了解详情，事件耐人寻味，深水埗警区反三合会第一队正跟进调查。

同班同学同一大厦居住

事主分别姓张及姓区，同为18岁。据了解，两人就读同一间中学为同班同学，亦同住石硖尾邨美如楼，但不同层数。昨日约傍晚7时，张男在37楼梯间为区庆祝生日，其间两人离奇浴血，两人负伤由37楼乘升降机返回张男的住所，他们满身鲜血，张的胞弟见状大惊，报警求助。

警方及救援人员到场，发现区男头部、背部及腰间均有刀伤；而张男则双手被斩伤。两人仍然清醒，其中张男被送往明爱医院治理，而区男则被送往玛嘉烈医院救治，两人均需接受手术。现时张男情况稳定，区则情况严重。

37楼发现陶瓷刀、鎅刀

大批警员身穿防护背心及手持盾牌在美如楼一带进行搜索，并在张男所住的楼层走廊发现血迹。警方翻看闭路电视，发现两人从37楼进入升降机，于是派员于37楼梯间搜索，发现37楼至34楼梯间均有大量血迹。另外，警方于37楼梯间发现一把染血的陶瓷刀、一把鎅刀刀片、一张生日卡、一个纸包蛋糕及一部属于张男的手提电话。而升降机内的地面及四壁亦满布血迹，触目惊心。

警方初步调查得知，两人均没有欠债、没有三合会背景。两人过往均并非驻校社工跟进个案。由于两人需要接受手术，案件有待进一步调查，交由深水埗警区反三合会第一队跟进。