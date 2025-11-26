Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关鸭脷洲捣破私烟仓 检300万支未完税香烟 42岁男司机被捕

突发
更新时间：02:26 2025-11-26 HKT
发布时间：02:26 2025-11-26 HKT

海关税收罪案调查科周二（25日）在鸭脷洲一带展开反私烟行动，捣破一个怀疑私烟储存仓库，检获约300万支未完税香烟，估计市值约1,350万港元，应课税值约1,000万港元，并拘捕一名报称司机的本地男子。

海关人员周二晚上在鸭脷洲一栋工业大厦的货台发现一辆形迹可疑货车，车尾有数板可疑纸箱。海关人员随即上前截查，其后在货台及货车车厢内共检获约200万支未完税香烟，遂将该名43岁男司机拘捕。

其后，海关人员再到同一工厦内一个单位作进一步搜查，再起出约100万支未完税香烟。涉事单位面积约一千多平方呎，疑被用作规模颇大的私烟储存仓。

海关指，犯案集团疑于夜间大部分租户离开工厦后，才在货台及单位内处理私烟，以降低被执法人员发现的风险。现场检获的香烟品牌多数并非本港市场常见款式，包装规格亦与本地流通产品不符。海关在单位内除发现大批私烟外，亦同时检获大量纸箱及空行李箱，不排除有人将私烟重新包装，伪装成正规货物，再偷运往烟税较本港为高的海外国家或地区，从税差中牟取利润。

海关表示，正追查涉案私烟的来源及去向，不排除有更多人被捕，并会继续以全方位策略严厉打击各类私烟活动。

此外，《2025年控烟法例（修订）条例》系较早时通过，根据《应课税品条例》，任何人处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万港元及监禁7年。 

