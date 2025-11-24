独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金

怀疑来自内地或柬埔寨等东南亚国家的盗窃骨灰集团，今年中在沙田宝福山盗窃多位已故名人富豪的骨灰，当中包括已故著名武术指导、导演兼演员刘家良师傅的骨灰，相关情况早前经《星岛头条》率先披露，随即引起各界关注。及至今（11月24日）晚，翁静晶在网台节目揭露，除了已故前夫刘师傅的骨灰被盗外，已故宝福山创办人冯成的骨灰同样被盗走，匪徒又通过第三者多番与她联络，并向每位被盗骨灰先人的家属勒索100万美元赎金，但她强调绝不给予一分钱。

YouTube频道「危险人物2.0」今日(24日)晚上播出翁静晶为一众长者举行千岁宴时的情况，她其后向在场人士发言，透露案中另外两名「受害人」的情况，指他们的骨灰龛位处于较高位置，石碑面积也分别占了9个和6个龛位，匪徒要爬上抬下厚重的石碑，并拿走入面的骨灰等物品，之后完全还原，相信是有多名匪徒合作，甚至有「内鬼」，「其中一个受害人，仲系宝福山老板！」语毕，节目画面显示了已故宝福山创办人冯成的照片。

另外，刘家良等先人骨灰被盗事件曝光后不久，翁静晶指匪徒通过第三者渠道多次与她联络，对方以疑似福建或湖南口音的普通话表示，要求每个骨灰龛100万美元的赎金，又指可以视像通话，让她先察看骨灰龛，但需先支付10万美元，之后再付90万元，更建议她控告宝福山索取大额赔偿，再分发部分给他们，若再不付款就将骨灰倒入马桶冲走，「对方又教我好多嘢，教我点样防诈(骗)，教我用甚么软件，又话队友在柬埔寨。」她亦提到，其后经常说「掘墓鞭尸」的人士，口径与该名第三者一样，称为何不追究宝福山。

翁静晶续指，已向第三者表明不用将刘师傅的骨灰拿回来，即使拿回来，她亦会撒下骨灰或倒入大海，因担心将骨灰放回宝福山之后，对方又再前来偷窃及勒索。此外，她打算将15个骨灰龛位以合共1500万元悉数出售，款项会分发予75岁以上有需要的长者，强调「一毫子都唔会畀绑匪」。

她认为事件涉及报复行为，匪徒亦希望从中获得赎金，更指偷窃者作案前是被其他人告知，相关先人的家属很富有，她曾为此质问与其联络的第三者，获回复「叫我来那个人话佢(刘家良)有100亿(元)身家，最少都10亿啦」。另外，第三者又指他们花了一年时间踩线，准备成本高达50万元，但她在媒体上谈论事件，导致先人家属均不肯付款，「我话对唔住，补贴唔到你嘅营运成本」。

