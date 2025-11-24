警察十五运会工作系列｜传媒联络队「指挥中场」 平衡各方需求 助记者捕捉精彩瞬间

十五运会不仅是体育盛事，更是香港展示魅力的重要舞台，警察传媒联络队在过去两周不时出动，协助警方与传媒顺畅沟通，并在确保安全有序的情况下，让传媒捕捉赛事的精彩瞬间。

警察传媒联络队目前有240名兼任职务人员，其成员之一、驻守传媒联络队秘书处的警员颜曦文表示，十五运会不仅是体育盛事，更是香港展现魅力的重要舞台，小队的职责是确保警方与传媒沟通顺畅，在确保整体安全与秩序的情况下，让传媒准确报道活动的精彩时刻，为此事前进行了大量准备工夫，包括统筹传媒采访安排和举办简报会等，并与警务处行动部及交通部门等单位紧密合作，例如在运动员车队进出路线附近设立记者区，方便传媒拍摄运动员身影。

颜曦文与其他传媒联络队人员为全运会三项铁人赛事的采访活动提供协助。

「前线的安保工作需要高度专注，而传媒的需求往往是讯息万变。」作为警方与传媒之间的沟通桥梁，颜曦文将传媒联络队的角色比喻为「中场指挥」，需要在各方的需求之中找到平衡，实属挑战，为此事前与前线单位积极沟通，了解安保部署的安排，并制定合适的采访方案，活动进行期间亦在现场派驻足够人员，回应即时的需求，「安全永远排在首位，作为前线警务人员和传媒的桥梁，需要拿捏当中的平衡，让两边需求得以满足，对活动顺畅举行亦有帮助。」

颜曦文续说，小队亦会向传媒了解采访计划及拍摄角度，以便安排合适的记者区，让记者在安全的前提下获得最佳视角；若遇上突发情况，小队会即时联系指挥中心，快速调整采访安排及提供最新资讯，确保传媒的报道快速且准确，「我们的工作不只是资讯传递，亦希望透过传媒镜头，向市民呈现赛事最真实、最精彩的一面，提升他们的参与度。」

颜曦文又提到，十五运会的规模和国际关注度为传媒联络队带来额外挑战，当中包括多场地分布、来自不同国家传媒的文化差异及传媒需求多元性等，对小队的沟通及组织能力是一大考验。

为提升协调能力，小队于去年11月起多次参与压力测试，模拟比赛期间的高峰人流、突发事件应对和传媒采访流程，测试过后亦不断检讨改进，例如早期场地未完工之际，记者拍摄的位置欠佳，于是及时调整安排，「曾经有记者反映记者区太远，无法拍摄理想画面，我们迅速协调，让对方顺利完成工作。这些测试令我们更了解传媒的实际需要，同时令记者对我们的应变能力抱有信心。」

