中年汉危坐青马大桥逾8小时跳下 警方消防搜索至中午仍未有发现

突发
更新时间：15:10 2025-11-23 HKT
发布时间：15:10 2025-11-23 HKT

青马大桥发生跳桥事件。周六（22日）一名男子乘的士途中，突然在青马大桥下车并走出铁栏危坐，警方谈判专家奉召到场劝喻逾8小时，至今日（23日）凌晨3时许，男事主突然一跃而下，失去影踪。警方及消防随即派员在现场对开海面搜索，至今日中午仍然未有发现。

堕桥男子48岁姓董。消息称，昨晚7时许，董男于荃湾石围角购物中心乘搭的士报称前往东涌。当的士驶至青马大桥中线往机场方向之际，董男要求的士司机靠左线驶，以便他欣赏风景，其间更要求的士司机停车，的士司机拒绝后他情绪失控踢向车门及要求下车。其后的士司机应指示停车，董男下车后越过护栏走到桥梁护栏外面。67岁姓蔡的士司机立即报警求助。

警方、消防及救护员接报抵达现场，发现男事主处于危险位置，于是展开拯救行动并封锁现场及一条行车线。其后警方派谈判专家到场劝说，但董男不为所动。至今日凌晨约3时46分，他突然由桥面一跃而下，当局立即作出搜救行动。

至凌晨5时水警初步检获该涉事男子的个人物品，警方联络到其家人，得知董男有一名21岁儿子，其子于2023年确诊精神分裂，需于葵涌医院治疗并有社工跟进。近日儿子再次出现精神状态异样，其后被送往葵涌医院入住病房。董男日前曾告诉太太已辞职，以便照顾儿子。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk 

