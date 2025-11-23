Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西贡污水厂夺命工伤｜劳工处发暂时停工通知书 称正全速调查

突发
更新时间：12:47 2025-11-23 HKT
发布时间：12:47 2025-11-23 HKT

西贡窝美污水处理厂工地于昨晨（22日）发生工业意外，49岁姓谭男工人怀疑因身上衣物被卷入钻机，颈部被缠绕致窒息昏迷，经送院抢后最终不治。今早（23日）劳工处表示高度关注事件，已向有关承建商发出「暂时停工通知书」，停止其在其地盘内使用混凝土钻孔机进行钻孔工作，并正全速进行调查，以确定意外成因。

相关新闻：西贡污水厂夺命工伤｜49岁男工不治 疑衣服卷钻机索颈 渠务署令承建商停工调查

劳工处指出，处方在得知意外发生后，已即时派员到意外现场展开调查。意外中一名男工在操作混凝土钻孔机期间，穿在身上的衣物被钻孔机的钻头缠绕，以致其颈部被衣物勒着，送院后证实不治。对于在意外中有工友身故，处方十分难过，并对其家属致以深切慰问。

处方续表示，该处正全速进行调查，以确定意外成因，查找有关持责者的法律责任，以及提出改善措施。若调查发现有违例事项，定会依法处理。为防止工人在操作混凝土钻孔机时被钻头缠绕或所伤，该处提醒雇主须为混凝土钻孔机的所有危险部件（包括钻头）加以有效防护，并确保工人操作钻孔机时不得穿戴松身衣物或配置。

就昨日的意外，劳工处表示会于日内透过其「职安健 2.0」流动应用程式、网页及电子邮件发放「职安警示」，通知持责者、工会和安全从业员专业组织等，简介意外事故和提醒业界采取安全预防措施，以避免同类意外发生。

相关报道：西贡污水厂工伤｜男工疑衣服卷钻机索颈 渠务署派员协助 工权会吁彻查 

