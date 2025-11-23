新渡轮「新超号」中环码头泊岸疑断缆 撞毁梯级石壆及铁栏

中环发生撞船意外。今日（23日）早上9时33分，一艘三层高新渡轮「新超号」在中环5号码头泊岸时，撞向码头边的梯级、石壆和栏杆。现场位于民光街，消息指涉事新渡轮由长洲开抵中环，当时船只已泊岸并绑上船缆，但怀疑船缆麻绳断开，船头意外撞向码头边的梯级、石壆和栏杆。

现场所见，「新超号」渡输船头损毁，而码头梯级、石壆、金属上盖和铁栏等亦同样受损。幸事件中无人受伤，事后船上全部乘客已安全登岸离去。警方列作「船只碰撞」案件处理。

运输署表示，已要求渡轮营办商调查事件并提交报告，同时确保渡轮服务不受影响。署方正联系相关部门，尽快维修受损码头设施，确保安全，视乎调查结果跟进。

新渡轮表示，「新超号」靠泊中环五号码头时因缆绳断裂触碰码头，造成船头栏杆、岸边栏杆及码头楼梯略有受损。初步资料显示，该船舶于事发时载有259名乘客和8名工作人员，事件中无人员受伤，无造成环境污染，渡轮航线服务亦维持正常，公司仍在调查事件起因。