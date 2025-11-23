尖沙咀奢侈品店销售经理猝死 日前曾严重头痛及感冒未求医

尖沙咀发生奢侈品店职员猝死事件。周六（22日）晚上7时许，一名姓邝（45岁）男子被同事发现，在广东道28号力宝太阳广场一间办公室内晕倒并陷入昏迷。他由救护车送往伊利沙伯医院抢救后，证实不治。据悉事主于3日前曾透露出现严重头痛及感冒症状，但没有求医，只是自行购买药物服用，并继续如常上班工作。警方经初步调查，案件暂列「送院时死亡」，死因有待验尸确定。

现场消息称，上址是一间奢侈品精品店，邝男是销售经理。初步调查得知，邝男一直身体良好，但自上周三（19日）他曾表示出现严重头痛及有感冒症状，惟他没有看医生及作检查，只是自行购买药物服用了止痛药，期间没有任何异样，亦继续工作。

周六下午约5时，邝男独自返回办公室内处理公务并关上门，至晚上7时许，女上司入房提醒他下班，却发现他坐在地板上，背靠椅子并戴着口罩，起初以为他是休息中。上司试图叫醒邝男，但他没有反应，上司于是报警。警方及救护人员到场为邝男进行急救，再将他被送医抢救，惜最终证实死亡。