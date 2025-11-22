男子青马大桥激动落的士 危坐8小时跳下 消防现场搜救

青马大桥发生跳桥事件。一名的士男乘客在青马大桥突然下车，并走出铁栏危坐，警方谈判专家奉召到场劝喻，双方僵持8小时后，男子突然一跃而下，消防正于现场进行搜救。

事件发生在周六（11月22日）晚上7时47分，警方接获一名的士司机报案，指在青屿干线青马大桥往机场方向，车上一名男乘客情绪激动擅自在大桥路中落车。警方消防接报赶至，赫然发现该名男子已爬出围栏，坐在大桥边缘危险位置。

至周日凌晨3时许，男子危坐近8小时后，不理谈判专家到场劝喻，突然从桥上跳下堕入海中，消防正于现场进行搜救。

现场所见大桥围栏外的边缘是向外斜出。事发时，蓝衫男子不愿返回安全位置，与救援人员僵持不下，更不时侧坐，转身背对边缘，举手机拍摄桥面的救援人员及传媒，险象环生。

意外期间，青马大桥往机场方向部分行车线封闭，交通繁忙。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk