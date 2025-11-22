荃湾刀匪尾随提款妇 唐楼梯间箍颈伤人抢逾万元 警查天眼拘63岁欠债男

警方于周三（11月19日）晚上接报，指一名独行女子提款后，怀疑遭一名陌生男尾随。其后女事主返回于荃湾沙咀道所住唐楼时，匪徒在梯间持刀割伤女事主，抢去其手提袋并逃去。警方经深入调查后，警方于昨日（11月21日）晚上拘捕涉案63岁本地男子。据悉疑犯无业，欠赌债约20万元，还债压力下遂铤而走险。

女事主挣扎反抗 被刀匪割伤嘴唇手背

警方荃湾警区重案组第二队高级督察张文迪表示，事发当晚约7时，51岁独行女事主在荃新天地一提款机提取现金1万元，其后将钱放入手提袋。约7时15分，女事主抵达沙咀道所住唐楼梯间时，涉案陌生男子从后箍着女事主颈部，再持刀威胁她交出手提袋。女事主挣扎反抗，被匪徒割伤嘴唇和左手手背。

最后，匪徒抢走手提袋，沿梯间落楼逃遁。女事主立即回家，通知家人并报案求助，其后上救护车送仁济医院治理，情况稳定。警员其后在附近搜索，在一草丛寻回女事主手提袋、八达通、手提电话及身份证，惟约10,600元现金已不翼而飞。荃湾警区重案组经深入调查，及翻查警方「锐眼计划」在内的大量闭路电视，成功锁定疑犯。

疑犯欠赌债$20万 被捕时身上只得190元

至昨晚约11时半，警员在荃湾街市街拘捕63岁涉案本地男子，并在享和街一处后巷寻回作案刀具。警方初步相信他是单独犯案，因欠债铤而走险。他被捕时身穿长裤也与犯案当日相同，然而身上现金仅有190元。据了解，被捕人无业，并非当区居民，欠赌债约20万元，遂在街上随机寻找目标犯案。

目前被捕人正被扣查。警方强调对街头暴力零容忍，会严厉打击；呼吁市民尤其是长者，提取大量现金后务必提高警觉，多留意身边环境人物，尽量选择人多光亮道路，最好有他人陪伴，避免单独行经后巷、昏暗地方等。