Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西营盘小学遭毁窗爬入爆窃 警查闭路电视拘41岁装修工

突发
更新时间：13:50 2025-11-22 HKT
发布时间：13:50 2025-11-22 HKT

警方于前日(20日)早上接获西营盘一间学校职员报案指，怀疑发生爆窃案件，人员展开调查及迅速锁定贼人的衣著及逃跑方向，成功以「入屋犯法」罪拘捕一名41岁本地男子。事件中，学校并无财物损失。

警方检获疑犯所穿的衣物。
警方检获疑犯所穿的衣物。
警方检获犯案工具。
警方检获犯案工具。
西区警区刑事情报组高级督察黄慧萍讲述案情。
西区警区刑事情报组高级督察黄慧萍讲述案情。

西区警区刑事情报组高级督察黄慧萍讲述案情时表示，前日（20日）早上警方接报，指一间位于西营盘的学校窗户被破坏，校舍怀疑被人爆窃。闭路电视显示，一名男子于前一晚（19日晚上），经窗户爬入学校，之后在校舍内徘徊，企图盗窃。经学校点算后，并无财物损失。

经警方进一步深入调查及情报分析，并翻查大量闭路电视片段，成功锁定疑犯身份，在21日于疑犯位于彩虹住所附近，以「入屋犯法」罪将其拘捕。被捕的41岁本地男子，报称装修工人，现正被扣留调查。警方仍然调查被捕男子有否涉及更多案件。

黄慧萍呼吁，临近圣诞长假期，市民外游前，记得要锁好门窗，亦可以考虑加强单位防盗设施，如加装闭路电视及门窗感应器，以免被贼人有机可乘。

物业管理公司及保安人员，如发现可疑人士，应尽快报警。此外，长假期「冬防」期间，警方亦会加强巡逻，并采取各反罪案工作，防止不法之徒犯案。

她强调爆窃罪即「入屋犯法」属严重罪行。根据《盗窃罪条例》，一经定罪，最高刑罚可判处监禁十四年。市民切勿以身试法。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前