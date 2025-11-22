西营盘小学遭毁窗爬入爆窃 警查闭路电视拘41岁装修工

警方于前日(20日)早上接获西营盘一间学校职员报案指，怀疑发生爆窃案件，人员展开调查及迅速锁定贼人的衣著及逃跑方向，成功以「入屋犯法」罪拘捕一名41岁本地男子。事件中，学校并无财物损失。

警方检获疑犯所穿的衣物。

警方检获犯案工具。

西区警区刑事情报组高级督察黄慧萍讲述案情。

西区警区刑事情报组高级督察黄慧萍讲述案情时表示，前日（20日）早上警方接报，指一间位于西营盘的学校窗户被破坏，校舍怀疑被人爆窃。闭路电视显示，一名男子于前一晚（19日晚上），经窗户爬入学校，之后在校舍内徘徊，企图盗窃。经学校点算后，并无财物损失。

经警方进一步深入调查及情报分析，并翻查大量闭路电视片段，成功锁定疑犯身份，在21日于疑犯位于彩虹住所附近，以「入屋犯法」罪将其拘捕。被捕的41岁本地男子，报称装修工人，现正被扣留调查。警方仍然调查被捕男子有否涉及更多案件。

黄慧萍呼吁，临近圣诞长假期，市民外游前，记得要锁好门窗，亦可以考虑加强单位防盗设施，如加装闭路电视及门窗感应器，以免被贼人有机可乘。

物业管理公司及保安人员，如发现可疑人士，应尽快报警。此外，长假期「冬防」期间，警方亦会加强巡逻，并采取各反罪案工作，防止不法之徒犯案。

她强调爆窃罪即「入屋犯法」属严重罪行。根据《盗窃罪条例》，一经定罪，最高刑罚可判处监禁十四年。市民切勿以身试法。