西贡污水厂工伤｜男工疑衣服卷钻机索颈 渠务署派员协助 工权会吁彻查

西贡公路近南围路及响钟路一污水厂工地周六（11月22日）发生严重工业意外，一名49岁男工意外昏迷，送院抢救。据了解，男工怀疑因身上衣物被钻机缠绕，颈部被箍实而昏迷。目前，渠务署工程团队已前往将军澳医院探望伤者及提供适切协助；另外工业伤亡权益会亦到医院了解，呼吁当局彻查事件。

意外原因曝光 疑钻机缠绕衣服致索颈

现场为渠务署的西贡窝美污水处理厂工地。消息指，事主与工友今早9时许开始，在现场一个约5米深的地底空间工作，他们搭建了一个两米高平台以方便钻墙，有佩戴头盔及防堕装置。

其后，工友离开取工具，遗留事主一人工作。约10分钟后工友返回时，赫然看见事主衣服疑被钻机缠绕，并箍着事主颈部。工友见状大惊，立即剪断事主衣服，并为事主急救。其后救护人员赶至接手，将事主送院抢救。

伤者被送往将军澳医院抢救。梁国峰摄

渠务署：正提供适切协助

渠务署下午1时许在社交平台专页表示，涉事工地为该署一个建造中的污水处理设施，当时工人在地下B1层安装机电设备，期间受伤。

署方提到，有关设施最近完成上盖结构工程，承建商正安装机电设备，日后当完成安装及测试后，才会开始引进污水处理。根据风险评估，涉事地点并非密闭空间场所，意外发生原因仍在调查中。该署工程团队正在将军澳医院探望伤者及提供适切协助。

工权会萧倩文促检讨

工业伤亡权益会总干事萧倩文闻讯赶往医院了解事件，她表示伤者涉及使用钻机期间，疑身上衣物被钻机缠绕，继而索颈受伤。

现场为渠务署新建的污水厂地盘，她期望渠务署能尽快发放有关资料。她指11月已发生多宗工业意外，希望业界、政府能检讨意外原因，减少同类意外发生。她指钻机属高速钻动的机器，往往意外发生电光火石间，操作大型机器时，应注意若要移动时要停机，或是否有防护罩等安全设施。

工权会总干事萧倩文到医院了解。