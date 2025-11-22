东区走廊私家车起火 严重焚毁如废铁 司机跳车逃生

东区走廊今早（22日）上演惊险一幕。一辆本田私家车于早上6时许沿东区走廊往柴湾方向行驶，途至太古城对开时突然起火，烈燄熊熊，所幸司机及时弃车逃生，事件中无人受伤，

司机：先听到「碰」一声 油门无反应再见倒后镜冒烟

消防接报到场，出动一条喉及一队烟帽队扑救，救护车亦在场戒备。现场所见，涉事本田S660遭猛烈焚烧后几乎被烧至报废，只剩焦黑车架。警方及消防正调查起火原因。

司机李先生表示，该车为车龄约10年的本田S660，是他两年前以十多万元购入。他指，事前车辆并无碰撞，当时正由铜锣湾驶往柴湾，至太古城对开斜路时忽然听到车底传来一声「碰」，随即偈油灯与引擎灯同时亮起，油门亦「冇反应」。

李先生从倒后镜见到后方冒烟，知道情况不妙，立即将车驶向右边慢线停车。下车后烟雾迅速加剧，继而起火，更传出多下「碰、碰、碰」声，他遂立即报警。

交通一度受阻 运输署吁小心驾驶

运输署其后宣布，因为汽车著火，东区走廊往柴湾方向近鲗鱼涌公园部分行车线需要封闭，驾驶人士只能使用余下行车线行驶，现场交通一度挤塞繁忙。