稳定币本质是一场关于「谁来制定金融规则」的战争｜邓进一

今年6月30日，在美国上市的稳定币发行商Circle股价单日暴跌17%，原因是一则震动全球科技金融圈的公告：由140多家机构组成的Open Standard（下称OS）联盟宣布推出Open USD（OUSD）。OS成员基本上就是全球各行业的龙头企业：Visa、Mastercard、BlackRock、Stripe、Coinbase、Google、Shopify、Standard Chartered、BNY、DBS、OCBC、ANZ、UOB等等，我相信不论你是来自哪个行业，都能从这份名单中找到耳熟能详的名字。

市场对Circle前景之所以感到悲观，不在于OUSD比USDC「更好用」，而在于它揭示了Circle的合规壁垒并不是牢不可破，更令市场惊讶的是OS名单上赫然出现Coinbase的名字。这家加密巨头是USDC的共同创办人，亦是现时最大的分销商。

在我们下结论之前，不如先从稳定币的发展脉络出发，再看Circle的优劣，从而判断现时的股价表现是市场的合理反应还是过度恐慌。

稳定币只是一种折衷方案

笔者从2017年起深度参与加密市场，亲历了USDT多次脱锚、LUNA爆雷等事件。还记得稳定币最初只是一种折衷方案，其存在理由是银行拒绝为比特币交易所提供服务。当交易者在交易所出售比特币后，没有简单的方法可以提取资金。于是稳定币方案应运而生。交易所自行发行与美元挂钩的代币，让交易者可以在加密货币世界内部「锁定」美元价值，无需频繁触及传统银行体系。当年的USDT就是由总部位于香港的交易所Bitfinex推出的。

假若从一开始比特币交易所就能获得银行支持，甚至人们可以在银行、券商或任何金融机构直接购买比特币，稳定币大概率就不会存在。而这里最为吊诡的地方是，我们今天已经可以通过正式金融机构购买加密货币，香港的持牌交易所也可直接连接银行账户。即是说，稳定币最初诞生的理由已不复存在。那么我们还真的需要稳定币吗？

答案是：需要，但已经不是原来的稳定币，它现在有很多名字：代币化存款、央行数字货币等，其本质就是链上原生法币。

稳定币从「折衷方案」演变成了「更优方案」。传统银行系统的跨境转账仍需1至5个工作天，动辄15至50美元的手续费，只在工作日的办公时间运作，更重要的是转帐过程毫无透明度。试过电汇的人都知道：从银行扣帐那一刻起，你隔三岔五就要问对方收到没有。打电话给银行，他们知道的往往和你一样少。

反观稳定币则是全年无休，几秒到账，自动执行，费用不到电汇的10分1。更重要的是，款项在区块链上全程可见，这是传统银行系统无法做到的。

从USDT到USDC

2014年，Tether（USDT）诞生。它解决了一个真实问题：让加密货币交易者能够在不受银行待见的情况下锁定美元价值。此后数年，USDT发展成加密货币世界的美元，几乎所有交易所都以USDT作为主要交易对，市值高达1,879亿美元，占稳定币市场近六成。但USDT的储备透明度长期受质疑，透过凭空铸造USDT操控比特币价格的指控亦不绝于耳。其宽松的监管，加上不受地域限制的特点，特别适合用于电信诈骗和非法赌博，在疫情期间迅速取代了灰色产业中现金的角色。时至今日，USDT已经成为灰色产业赖以生存的血液，这一点是行业中彼此心照不宣的事实。

反观2018年由Circle与Coinbase联合推出的USDC，走的是以「合规」为核心卖点的发展模式。7年之间，Circle获得了多国牌照，也是首家获MiCA（欧盟加密资产市场监管法案）合规授权的稳定币。USDC的储备由四大会计师事务所Deloitte每月审查。USDC成为了连接DeFi（去中心化金融）和传统金融网络的桥梁。

Circle的如意算盘一直很清晰：通过长期建立的合规壁垒和网络效应，诱使传统金融公司深度参与，成为稳定币生态的「唯一合法入口」。简单来说，当有一天主流银行可以直接接收USDC存款、基金公司可以用USDC进行申购赎回时，就是USDC功成之日。

现在OUSD来了，看似打乱了这个剧本。然而，OUSD的本质其实只是「又一个稳定币」，其卖点是储备收益回馈给所有成员，无铸造与销毁费用，由使用者共同拥有、共同治理、共享收益的支付联盟。「战略合作伙伴」阵容极其豪华、收益全数回馈「社区」等更是满满的「币圈」营销味道，若下一步宣布发行治理代币我也不会感到惊讶。在见识过特朗普一家轮流发币圈钱之后，140家巨头的名字也不等于值得相信。加上据韩国《朝鲜日报》2026年7月3日披露：多家在参与者名单上的亚洲企业集体澄清，他们根本没有和OS签署任何协议。蹭热度，或被蹭热度，一切都似曾相识。

OUSD对USDC的真正威胁

在我看来，OUSD是一个大概率会失败的项目，一来140多家机构并没有共同的痛点，来自完全不同行业，规模大小不一，合规条件也相差很远。当然，如果突然有SWIFT或国家央行级别的参与者介入，OUSD则有机会跃升为支付基础设施，届时Circle的合规优势将不复存在。不过SWIFT已于日前宣布正式启用以区块链为技术基础的代币化存款，逐步实现24/7跨境转帐。因此这个局面出现的可能性不高。

然而，OS带来的威胁却是实打实的，它的出现让市场意识到USDC的网络效应护城河并没有想像中深。USDC的优势来自传统金融机构的认可，是以其每年投入数亿美元的合规成本换来的。这次OUSD的宣言本质上是一场「用户叛变」，而市场在很大程度上认可了这场叛变，毕竟连手握USDC分润协议的Coinbase也都加入了OS联盟。

传统稳定币（USDT、USDC）的盈利模式大同小异：你存入1美元，发行方给你1枚代币，然后发行方拿你的钱去买美国国债赚利差。根据CryptoNews报道Tether于2025年靠这个赚了100亿美元，而年报显示Circle于2025年的收入为27.47亿美元，其中储备金收入贡献了26.37亿美元。在这个模型里，稳定币是发行方的利润中心。机构既然是Circle的最大资产，在利润上要求分一杯羹实在无可厚非，在时机成熟的时候，取而代之也绝非不可能。

USDC的未来

今年全球加密货币的监管环境正在收紧。从币安未获欧盟MiCA牌照，到7月1日欧洲合规交易所全线下架USDT。我们不难看出，加密世界将迎来一波监管绞杀。未来的USDT将会彻底走进灰色地带，接纳USDT将成为离岸金融中心和非主流金融体系的竞争优势，不过这都是后话。在USDT完全退出合规市场后，USDC必然会暂时全面取代其位置。因此我预计在未来一、两年USDC将会登上市值第一稳定币的宝座。

然而，这种存入1美元，发行方给你1枚代币的模式终归是一种折衷方案，原生的链上美元（或其他法币）才是稳定币的最终形态（你可以称它为代币化存款，数字货币），才是真正的新一代金融基础设施。如果链上原生美元（代币化存款+CBDC央行数字货币）真的实现了以下两个条件：

1. 这些链上美元可以在链上无痛跨行、跨国、跨平台流通

2. 监管允许链上美元进入DeFi、智能合约、自动化支付等场景

这样USDC将会被淘汰，Circle则会消失或成为其中一家银行。但是在原生美元出现后，银行接受上述情况前，Circle和USDC将会更像支付宝，作为银行和DeFi之间的缓冲地带。

未来的数字美元不是法币的链上替身，而是原生在区块链运行、可自由流通、可编程调度的programmablemoney。它将成为一个可实现即时结算，同时可以让中小型企业、甚至个人直接参与的SWIFT网络。

因此，回头看那17%的暴跌大概率是短期情绪，理应可以修复；中期来看，USDT在合规市场的溃败将为USDC送上一份巨额红利；但长期而言，原生数字美元的到来，终将让USDC走入历史。而Circle未来的股价表现将会是中期利好与长期利空的博弈。

本文仅供参考，不构成任何投资建议。

邓进一

