Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局成立代币化债券专家小组 涵盖行业协会、金融机构、法律顾问等

区块链
更新时间：15:49 2026-06-05 HKT
发布时间：15:49 2026-06-05 HKT

金管局宣布，已成立代币化债券专家小组，汇聚具备相关经验和关注香港代币化债券市场发展的行业代表，进一步推动代币化债券在香港的应用及扩展潜力。

专家小组成员包括来自行业协会、金融机构、法律顾问公司，以及金融基建和科技供应商的代表。建基于金管局各项代币化债券相关工作至今所取得的进展，专家小组将共同探讨政策措施、市场惯例和创新方案。

代币化债券专家小组成员（按英文字母顺序排序）

1. 安理谢尔曼思特灵律师事务所
2. 蚂蚁数字科技
3. 亚司特律师事务所
4. 亚洲证券业与金融市场协会
5. 中国银行（香港）有限公司
6. 交通银行香港分行
7. 东方汇理银行
8. 中国建设银行(亚洲)股份有限公司
9. 高伟绅律师行
10. 迅清结算有限公司
11. 国泰君安国际
12. 恒生银行有限公司
13. HashKey 集团
14. 香港上海汇丰银行有限公司
15. 中国工商银行 (亚洲) 有限公司
16. 国际资本市场协会
17. 摩根大通
18. 金杜律师事务所
19. 年利达律师事务所
20. 渣打银行（香港）有限公司
21. 瑞银

5月举办首轮专家小组讨论

金管局又指，已于上月举办了首轮专家小组讨论，就香港现行法律及监管框架及其在代币化债券发行和交易方面的应用交流意见。专家的反馈为金管局和财经事务及库务局在持续审视及探索香港法律及监管框架的潜在优化措施提供参考，以促进代币化技术在固定收益市场的更广泛应用。相关工作的详情将另行公布。金管局将与专家小组成员保持沟通，深入探讨与代币化债券市场发展相关的各项议题，并按市场发展需要检视及更新专家小组的组成。

金管局于2021年展开其代币化债券工作，与国际结算银行创新枢纽辖下香港中心合作完成概念验证项目。随后，金管局成功为特区政府完成三批具标志性的代币化债券发行，包括于2023年发行全球首批代币化政府绿色债券；2024年发行首批多币种数码债券；2025年发行当时最大规模的数码债券，以及首批应用人民币及港元代币化央行货币的数码债券。金管局亦透过多项措施推动代币化债券市场发展，包括通过「数码债券资助计划」鼓励发行，透过 EvergreenHub 知识库提升业界对数码债券的认识，并与财经事务及库务局共同研究香港法律及监管框架的潜在优化措施，以促进代币化技术在固定收益市场的更广泛应用。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
申诉热话
8小时前
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
03:21
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
突发
8小时前
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
01:09
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
影视圈
22小时前
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-04 15:48 HKT
杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家
杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家
影视圈
3小时前
香港小姐冠军杨宝玲零走样「近照」疯传 历三段婚姻情归初恋 移民美国过少奶生活
香港小姐冠军杨宝玲零走样「近照」疯传 历三段婚姻情归初恋 移民美国过少奶生活
影视圈
7小时前
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
影视圈
21小时前
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
饮食
2026-06-04 11:51 HKT
西营盘般咸道街头男子昏迷送院亡。杨伟亨摄
西营盘男子呕血昏倒街头 送院不治
突发
5小时前
陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲
陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲
影视圈
6小时前