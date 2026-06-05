金管局成立代币化债券专家小组 涵盖行业协会、金融机构、法律顾问等

金管局宣布，已成立代币化债券专家小组，汇聚具备相关经验和关注香港代币化债券市场发展的行业代表，进一步推动代币化债券在香港的应用及扩展潜力。

专家小组成员包括来自行业协会、金融机构、法律顾问公司，以及金融基建和科技供应商的代表。建基于金管局各项代币化债券相关工作至今所取得的进展，专家小组将共同探讨政策措施、市场惯例和创新方案。

代币化债券专家小组成员（按英文字母顺序排序）

1. 安理谢尔曼思特灵律师事务所

2. 蚂蚁数字科技

3. 亚司特律师事务所

4. 亚洲证券业与金融市场协会

5. 中国银行（香港）有限公司

6. 交通银行香港分行

7. 东方汇理银行

8. 中国建设银行(亚洲)股份有限公司

9. 高伟绅律师行

10. 迅清结算有限公司

11. 国泰君安国际

12. 恒生银行有限公司

13. HashKey 集团

14. 香港上海汇丰银行有限公司

15. 中国工商银行 (亚洲) 有限公司

16. 国际资本市场协会

17. 摩根大通

18. 金杜律师事务所

19. 年利达律师事务所

20. 渣打银行（香港）有限公司

21. 瑞银

5月举办首轮专家小组讨论

金管局又指，已于上月举办了首轮专家小组讨论，就香港现行法律及监管框架及其在代币化债券发行和交易方面的应用交流意见。专家的反馈为金管局和财经事务及库务局在持续审视及探索香港法律及监管框架的潜在优化措施提供参考，以促进代币化技术在固定收益市场的更广泛应用。相关工作的详情将另行公布。金管局将与专家小组成员保持沟通，深入探讨与代币化债券市场发展相关的各项议题，并按市场发展需要检视及更新专家小组的组成。

金管局于2021年展开其代币化债券工作，与国际结算银行创新枢纽辖下香港中心合作完成概念验证项目。随后，金管局成功为特区政府完成三批具标志性的代币化债券发行，包括于2023年发行全球首批代币化政府绿色债券；2024年发行首批多币种数码债券；2025年发行当时最大规模的数码债券，以及首批应用人民币及港元代币化央行货币的数码债券。金管局亦透过多项措施推动代币化债券市场发展，包括通过「数码债券资助计划」鼓励发行，透过 EvergreenHub 知识库提升业界对数码债券的认识，并与财经事务及库务局共同研究香港法律及监管框架的潜在优化措施，以促进代币化技术在固定收益市场的更广泛应用。