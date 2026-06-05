比特币一周泻逾18% 渣打仍看年底10万美元 料Strategy将积极重新入货

比特币近日急挫，但渣打集团全球数码资产研究主管Geoffrey Kendrick仍维持年底升至10万美元的预测，认为大部分抛售压力已经结束。不过，全球最大企业比特币持仓公司Strategy早前披露，自2022年以来首次出售部分比特币，令市场对其「永不沽货」叙事产生动摇。

Strategy首沽币仅占0.004%

据路透报道，Strategy周一披露出售部分比特币，所得款项将用于支付优先股股息。虽然今次出售规模只占其总比特币持仓约0.004%，但由于公司创办人Michael Saylor长期被视为比特币最具代表性的支持者之一，消息仍引发市场暴跌。

Kendrick在给客户的报告中形容，今次出售时机很糟糕，并指加密货币市场刚经历「痛苦」一周。比特币过去一周跌逾18%，最新报约61,200美元，较去年10月高位已跌逾一半。

ETF单周撤资逾20亿美元

今年以来，比特币累跌逾30%，表现远逊标普500指数同期升约10.4%。LSEG数据显示，大型比特币ETF正录得有史以来最快的撤资，截至周二（2日），一周净流出逾20亿美元。

Kendrick认为，若比特币跌穿6万美元，仍可能触发进一步沽压。不过，由于比特币今年已大幅跑输股市，市场上可被迫平仓的看涨押注已较少，意味抛售压力或逐步减弱。

渣打称现时或成理想买入区

Kendrick维持乐观态度，称若到2026年底比特币升至10万美元，来回顾现在，市场或会将现时视为理想买入区。他亦预期Strategy将「积极」买回比特币，因该公司上一次出售后亦曾重新买入。

按目前价格计算，Strategy持有的比特币总值接近540亿美元。该公司股价今年以来跌逾14%，去年1月至10月一度升近14%，其后随比特币价格大跌而回落。

Strategy出售比特币的影响在于象征意义

IG Bank市场分析师Fabien Yip指出，今次出售的真正影响在于象征意义。Michael Saylor长期「不卖比特币」的立场，一直是比特币牛市叙事的基石；今次出售令市场质疑，Strategy日后能否在不再沽售比特币的情况下，应付优先股派息责任。