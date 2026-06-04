比特币急插不只因MSTR沽货 一间交易所遭债权人沽出万枚 专家料资金转投科技股

比特币持续下挫，今早曾跌穿62000美元，一度低见61,410.51美元，为今年2月6日以来最低。值得注意是，美国上市的比特币ETF在过去12个交易日「走资」近40亿美元。有分析相信，不少机构投资者正从比特币及其ETF上撤资，为认购全球史上最大型新股SpaceX作准备，加上Anthropic、OpenAI等重磅IPO将接力登场，比特币或持续弱势。比特币最新跌逾4%，处于6.41万美元水平。

比特币今轮跌势始于「比特币最大买家」Michael Saylor旗下Strategy（MSTR），出售其价值约590亿美元持仓中的约250万美元比特币。Animoca Brands首席投资官Josh Du言言，Strategy打破了「永不抛售」的承诺，从而动摇了市场信心。加密货币交易公司FalconX的全球市场联席主管Joshua Lim则相信，今次Strategy沽货可能只是开始，大多数比特币买家都将保持观望。

李思聪：市场忧MT.Gox续沽货

区块链技术顾问李思聪向《星岛头条》表示，Strategy沽出比特币数量其实很小，反而应留意2014年结业的虚币交易所MT.Gox近期被债权人沽出约1万枚比特币，坦言沽货量甚多，「市场怕他继续卖，这是真正的沽压」。

他续指，比特币近期受多个不利因素影响，例如早前量子电脑研发加快或将破解比特币；以太坊基金会人员离职；有长期持币者高调沽货离场，不过他认为最重要仍是美伊战事未结束，比特币难在环球局势中独善其身。

比特币市场信心再受动摇下，据彭博数据，美国上市的比特币ETF在过去12个交易日录得近40亿美元的资金净流出，再创历来最长纪录。

机构重投科技股 AI股更具吸引力

沽出比特币后资金去哪儿？有机构投资者明言重投科技股。FXHB Asset Management合伙人Carney Mak说：「我们一直在将部分资金从比特币和数字资产撤出来，转入AI股票，与数字资产相比，AI概念股目前的风险回报率更具吸引力。」加密货币交易公司Wintermute的场外交易主管Jake Ostrovskis亦认为，可能要等人工智能热潮稍为降温，市场才会重新对加密货币产生兴趣。

余伟龙：「抽资潮」迎SpaceX上市

市场另一焦点是将于6月12日上市的SpaceX，最高集资额达862亿美元。全职投资者余伟龙接受《星岛头条》访问时表示，相信市场正出现「抽资潮」，一些机构投资者提前沽出比特币及股票，筹集资金认购SpaceX，「我觉得SpaceX上市是影响了整个市场正常运作。」对于有意见认为SpaceX上市后美股将出现大跌，余伟龙认为要等两大AI初创巨头Anthropic、OpenAI上市后才较大机会发生。

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Clarity法案仍主宰加密货币命运

李思聪亦相信，在SpaceX、Anthropic、OpenAI等重磅IPO轮流登场下，资金抽离币圈进入股市，比特币价格会持续弱势。不过他相信美国Clarity法案仍主宰加密货币命运，法案一路也有进展，参议院在未来两个月或会进行投票，相信获通过后，比特币价格应可稍为回升。

他又直言，近期较大型的加密货币弱势，「敍事不太吸引」，但因些涉及传统金融相关的小型加密货币其实表现不错，他举例Hyperliquid (HYPE) 日前曾创新高、Ondo今日倒升。他解释，这些加密货币因美国传统金融体系「上链」，现实世界资产代币化（RWA）等受追捧。

