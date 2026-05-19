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美SEC据报最快本周推「代币化股票」豁免框架 准第三方发行 忧现前所未有碎片化

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更新时间：12:38 2026-05-19 HKT
发布时间：12:38 2026-05-19 HKT

美国证券交易委员会（SEC）据报最快于本周推出「代币化股票」的创新豁免（innovation exemption）框架，允许第三方在毋须上市公司同意下，发行追踪上市公司股价的代币化股票，并在去中心化金融（DeFi）平台上进行交易。

代币化证券分为两类

据彭博引述消息报道，SEC指代币化证券分为两类：一类是由发行人或代表发行人进行的代币化，另一类是由与发行人无直接关联的第三方进行的代币化，SEC官员仍在研究豁免条款，具体细节在正式发布前可能会有所变动。SEC发言人则表示，该机构已与数百名市场参与者会面，并广泛征求意见，以调整其针对新型交易的规则。

传SEC意外允许「第三方代币」

值得留意的是，SEC据报出人意料地倾向于允许那些「第三方代币」在去中心化加密平台上交易；不过，前提是那些平台必须提供与普通股票相当的权益，例如投票权或股息，若未能提供者将将失去将这些代币上市的权利。报道更形容，有关举措将是对股票交易能否在缺乏传统股市保护措施下迁移到加密基础设施的监管考验，堪称迄今为止最重大考验之一。

积极准备24小时代币化交易

报道又指，随着SEC主席Paul Atkins逐步放宽对加密货币行业的监管，美国证券市场正积极为24小时全天候的代币化交易作准备。本月初，由纽交所前总裁Tom Farley营运的加密货币交易所Bullish，更斥资42亿美元收购了股份过户代理机构Equiniti。

纽交所拟用区块链平台支援ETF

另一方面，纽约证券交易所（NYSE）亦正利用区块链技术构建平台，以支援代币化股票及交易所买卖基金（ETF）交易；第二大交易所纳斯达克（Nasdaq）则着手研发代币架构，让上市公司对其代币化股份保留更大控制权。

业界忧削弱投资者保护机制

不过，代币化公司Securitize总裁、SEC交易与市场部前主任Brett Redfearn警告，若第三方能在没有发行人参与的情况下，将苹果（AAPL）或亚马逊（AMZN）代币化，市场上将同时存在无数个同一公司的包装资产（Wrappers），恐会造成前所未有的市场碎片化，令投资者难以确定股份实际价值。

此外，城堡证券（Citadel Securities）及美国证券业和金融市场协会（SIFMA）等业界组织亦警告，广泛豁免代币化股票可能会削弱「认识你的客户」（KYC）及反洗钱（AML）等核心投资者保护机制。

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