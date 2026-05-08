OSL集团加入万事达卡加密合作伙伴计划 冀进一步推动稳定币进入主流金融市场

全球稳定币支付及交易平台OSL集团（863）宣布，正式加入「万事达卡加密合作伙伴计划」（MCPP）。在数字资产行业日益成熟下，该计划旨在通过构建一套协同体系，连接加密原生企业、支付服务平台及顶尖金融机构，促进各方的深度对话与协作。

OSL表示，正在拓展合规稳定币基础设施建设，通过旗下的OSL BizPay、StableHub及Banxa，在全球范围内提供实时流畅的跨境B2B支付体验。此次合作体现了OSL与万事达卡的共同愿景，即构建一个值得信赖、合规及可扩展的生态系统，将创新技术转化为切实的现实影响力。OSL又指，期待与万事达卡及其生态伙伴深度协作，共同探索创新的应用场景，并将其以负责任的方式融入现有全球金融体系，共同塑造一个更具连通性、包容性及高效实时的金融未来。

OSL集团执行董事兼首席执行官Kevin Cui表示，期待与万事达卡在创新支付领域开展协作，进一步推动稳定币进入主流金融市场。OSL BizPay副总裁及亚太区主管Leon Chua表示，OSL专注于构建合规的企业级基础设施，帮助企业通过实时、可编程的支付方式开展全球业务，相信加入加密合作伙伴计划，可加速实现此目标。



