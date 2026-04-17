OSL上线黄金白银RWA产品 指香港黄金交易中心拥扩展代币化优势

OSL集团（863）公布在旗下香港持牌数字资产交易所OSLHK将正式上线由真实世界资产（RWA）代币化平台Matrixdock发行的黄金RWA代币MatrixdockGold（XAUm）和白银代币MatrixdockSilver（XAGm）。

香港有优势和需求发展代币化

Matrixdock母企BIT集团创始合伙人及首席商务官CynthiaWu表示，亚洲是全球黄金最重要的消费地和交易地，约60%的黄金交易发生在亚洲，其中很大一部分集中在香港，并且香港更是中国黄金进出口的关键门户，拥有上百年的贵金属交易历史，从现货、衍生品到杠杆产品一应具全，有扩展代币化产品的优势和需求，同时在港有仓储点和交割点，有助产品定价。

BIT业务发展负责人吴卓轩补充说，选择现时上线产品，主要原因包括香港的是合规进程落地，如香港首个黄金代币审批刚于一个月前完成；黄金价格高位回调时才会带动需求；及公司品牌度逐渐成熟，获市场认知和信任。OSL集团首席商务官EugeneCheung亦说，港府已明确支持黄金代币化发展，让持牌交易所有很大的空间去发展该业务。

未来或按程序申请面向散户开放的销售

上线新产品XAUm和XAGm支持USD、USDT及USDC三大主流交易对，但目前仅允许香港的专业投资者可通过场外交易（OTC）买卖相关资产。EugeneCheung说，公司未来都会考虑为散户开放产品交易，但必须分阶段稳健推进，当前优先迈出第一步，向完成专业投资者与机构端的全流程验证，在此基础上，再将与证监会等监管机构持续沟通，按程序申请面向散户开放的销售。

另外，根据资料披露，XAUm和XAGm底层实物资产严格遵循伦敦金银市场协会（LBMA）的交付标准。底层金属全程存储于LBMA认证的生态体系内，确保资产具备原生属性，从制度上规避了金属因脱离认证保管体系而产生的估值折损。

