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汇控艾智桥预计 将于下半年正式发行稳定币

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更新时间：10:18 2026-04-15 HKT
发布时间：10:18 2026-04-15 HKT

金管局日前公布首批稳定币发行人牌照结果，汇丰银行，以及由渣打牵头合资企业碇点金融科技获发牌照。汇控（0005）行政总裁艾智桥预计，将于下半年在港正式发行稳定币。

稳定币为增加客户接触额外工具

艾智桥透露，汇丰将于下半年在香港正式发行稳定币，他认为稳定币牌照，为集团增加与客户接触及推动数码发展的额外工具，并有助与其他市场的稳定币发行人竞争。

艾智桥亦指出，汇丰于香港推出代币化黄金产品，并且已为批发客户推出代币化存款服务，连接香港、新加坡、阿联酋、卢森堡、美国及英国等地，实现全天候即时及无缝跨境交易。

汇丰将推出三大港元稳定币服务

汇丰日前发布港元稳定币计划，表示港元稳定币将在任何时候以优质流动性储备资产作全额支持，并存放在独立帐户中，及将符合最高水平的金融犯罪合规标准。

汇丰指出，其港元稳定币将无缝接入PayMe和汇丰香港流动理财应用程式（HSBC HK），在初步阶段将推出三大服务，包括：

  • 个人对个人付款（P2P），透过PayMe和HSBC HK App 以稳定币进行个人之间即时转帐。
  • 个人对商户支付（P2M）：透过PayMe直接以稳定币支付参与商户。
  • 代币化投资：透过HSBC HK App以稳定币认购代币化投资产品。

汇丰香港行政总裁伍杨玉如表示，并期待参与这项具前瞻性的金融创新，让客户能在香港安全可靠地使用由汇丰发行的稳定币进行支付及交易。她称，稳定币发行人牌照的公布亦配合香港发展成为全球数码资产中心的愿景。

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