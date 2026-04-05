币圈惊爆「英雄贷」换平台币 上传私密影片作担保 不还钱上传OnlyFans

近日一项名为「Hero Loan（英雄贷）」的借贷专案在币圈引发热议，据称是一种结合加密货币、成人内容与高风险借贷机制的产品，以「无质押贷款」作招徕，要求用户上传私密影片作担保，若3天内未还清本金加10%利息，影片将上传至OnlyFans等平台，被形容为「加密版裸贷」。要留意的是，产品涉及严重隐私风险，更可能是诈骗，且有网民表示「发了影片没收到钱」。

针对「走投无路」客群

综合媒体报道，这款「英雄贷」号称为「最后一舞」的借贷协议，明确针对一班资金压力极大、走投无路的客群，并以「如果你觉得这不会有人用，代表你还没走到绝境」作为宣传语。

经审核后仅获得0.1 BNB

根据介绍，用户要在平台上传自己的自慰私密影片，经审核后可获得0.1 BNB（以币价折算约60美元）的无抵押贷款，还款期为3天，需归还本金加10%利息，全数以BNB计价。更具争议的是其违约机制，若用户未能在期限内还款，平台声称将自动上传私密影片至OnlyFans等平台，并将后续收益分配给平台代币$HERO的持有者。

有网民称「发了影片没收到钱」

目前该项目是否真实运作与资金安全性仍难以验证，但有网民表示「发了影片没收到钱」。同时，这项产品的设计结构高度重叠于勒索式商业模型，即以快速放款吸引用户，再以隐私风险作为强制还款的压力来源；即使其标榜「百分百隐私，按时还款无人知晓」，但外界难以确认影片是否真正被删除，存在二次利用的可能性。