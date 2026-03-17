比特币3月明显跑赢金价 机构投资者信心回归 「冲突结束极易重返10万」

比特币今早（17日）一度弹升近4%至76,000美元，创下自2月4日以来近六周新高；更值得留意的是，自美伊冲突爆发以来，相较于黄金3月下跌约5%，比特币反而逆势上涨17%。不过，比特币价格仍较去年10月的历史高位12.6万美元，跌约4成。

除了比特币之外，其他市值较小、波幅更大的「山寨币」3月升势更为凌厉，Solana及XRP分别飙升多达16%及14.5%；第二大加密货币以太币（Ether）更一度劲升20%。

现货Bitcoin ETF连续三周录净流入

根据资金流向显示，机构投资者信心正在回归，美国12只现货Bitcoin ETF上周净流入超过7.63亿美元，连续第三周录得资金净流入；3月至今总净流入已达13亿美元。BTC Markets分析师Rachael Lucas指出，贝莱德旗下IBIT占了当中约78%的资金流，这种集中度反映市场的确信买盘（Conviction buying），而非投机性轮动。

Strategy及BitMine等大户大手入货

「大户」亦趁机大手入货，由Michael Saylor领军的Strategy（MSTR）周一（16日）宣布，上周斥资15.7亿美元买入Bitcoin，增持22,337枚。数字资产公司BitMine Immersion Technology主席Tom Lee在过去两周亦加快以太币的买入步伐，该公司上周买入近61,000枚以太币。受消息刺激，Strategy周一股价升5.62%，Coinbase（COIN）及Riot Platforms（RIOT）分别升3.98%及2.56%，Bitmine更爆升近14%。

加密货币最坏阶段或已过去

Orbit Markets联合创办人Caroline Mauron表示，尽管存在地缘政治不确定性，但过去一周加密货币市场一直处于看涨情绪。随着散户及战略买家认为加密货币最坏阶段已经过去，突破7.5万美元目前看来极有可能。

不过，FxPro首席市场分析师Alex Kuptsikevich则持审慎态度。他认为，在7.5万美元关口附近，空头可能会重新夺回控制权，令Bitcoin陷入下跌后的修正性反弹格局。

BTSE首席营运官Jeff Mei则从地缘政治角度分析，如果美伊冲突看似即将结束，Bitcoin极易迅速回升并重返10万美元大关；但若冲突可能拖延，Bitcoin则有机会再次回落至6万美元水平。