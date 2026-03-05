比特币企稳还是死猫弹？特朗普出手料成催化剂 3大因素助重新定价

近期加密货币市场持续低迷，比特币价格上月更曾创出6万美元低位，但昨晚（4日）却短时间内反弹逾8%，并于今早一度突破7.4万美元关口；其后有所回吐，暂于7.2万美元水平上落。展望后市，有分析认为这是比特币开始企稳的讯号、甚至是避险属性正被市场重新定价，但亦有意见认为可能只是「死猫弹」。此外，随着美国总统特朗普警告各银行不要削弱加密货币议程，市场普遍相信《CLARITY法案》的通过，将是加密货币市场从低迷状态中走出来的催化剂。

特朗普轰银行业试图威胁法案

特朗普日前在社交平台Truth Social上发文，指责传统银行业试图威胁及破坏美国为稳定币发行商制定规范的《GENIUS法案》，同时呼吁国会尽快通过更全面的加密货币市场结构法案——《CLARITY法案》，强调银行业需要与加密货币行业达成协议，因为这才符合美国人民最大利益。

该份正在国会审议的《CLARITY法案》，旨在厘清美国证交会（SEC）及商品期货交易委员会（CFTC）在加密货币行业监管中的职权分配。虽然该法案去年已在众议院获跨党派支持通过，但其后移交到参议院时遭遇阻碍，并于今年1月宣布无限期延后审议，导致立法进度停滞。

「稳定币收益」是最大分歧

事实上，华尔街银行与加密货币行业目前正在角力，双方最大分歧在于对「稳定币收益」的监管态度。事缘《GENIUS法案》当初为了争取银行业支持，明文封杀「生息型稳定币」，严禁发行方发放利息予用户，但因未有禁止DeFi协议、交易所等「第三方平台」提供收益奖励，令银行业极为不满，并试图在《CLARITY法案》立法过程中，要求封堵所有可能产生收益的路径。

突破7.4万美元被视为企稳讯号

对于比特币的反弹，BTC Markets加密货币分析师Rachael Lucas认为，比特币突破7.4万美元可能是市场经过持续抛售后、开始企稳的讯号，同时本周一和周二美国现货比特币ETF资金流入近7亿美元，亦标志着在经历了4个月持续资金流出后出现了逆转。

Arthur Hayes：今次或只是「死猫弹」

不过，BitMEX共同创办人Arthur Hayes则认为，比特币尚未与美国SaaS科技公司脱钩，今次反弹可能只是「死猫弹」，认为「我们还没完全脱险，保持耐心」。

新火CEO看好比特币3大属性

另一方面，新火科技首席执行官翁晓奇表示，美伊战争持续升级下，比特币重新证明其终极避险属性，价格曾于短时间内升逾8%，并指这种「独立走强」的背后，核心是比特币的避险属性正被市场重新定价。

他解释指，一方面是相比黄金的重物理特性，比特币具备7X24小时、无门槛、高带宽的优势，更是资金的动态逃生渠道。以伊朗遭空袭后为例，当地最大加密资产交易所Nobitex的交易量及提现量短时间内急升，提现量峰值达每小时300万美元。

其二是比特币的稀缺性与抗通胀属性向来存在，只是短期被市场忽略。比特币总量固定为2,100万枚，上限不可窜改、不可增发，仅能透过挖矿产生，且每4年挖矿产出便会减半。目前比特币挖矿产出的年化通胀率仅0.8%，2028年减产后更会降至0.4%；同期黄金年化通胀率约1.7%，美元过去五年M2年均增速约4%，可见比特币的通胀率远低于黄金与美元。

其三，加密货币成为真正「世界货币」的机会正以指数级上升。中小经济体在地缘动荡及经济冲击下，难以维持本国法币价值。过去美元是唯一选择，但随著美国国际信誉崩坏、弱美元时代来临，比特币等加密货币凭借安全、高流动性、易携带、易分割等特点，逐渐成为更多人的配置与持有选择。2025年海湾及周边地区的加密资产年度交易量已突破3,000亿美元，亦印证了这一趋势。

