伊朗哈梅内伊身亡 比特币低位反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因

伊朗国营电视台宣布，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）已经殉道，市场避险情绪有所放缓。比特币价格昨日急跌后随即反弹，并曾突破6.8万美元，高见68,200美元；相反，昨日受美国及以色列对伊朗发动袭击消息影响，比特币一度急挫及低见63,030美元，换言之，比特币曾低位反弹逾8%。

走势与风险资产明显同步

值得留意的是，比特币过往被部份投资者视为「数字黄金」，即类似黄金的「避险资产」，但在多次地缘政治冲突与流动性收紧环境中，其走势却与风险资产同步下跌。电影《沽注一掷》主角原型Michael Burry亦直言，比特币未能对美元疲弱或地缘政治风险作出正面反应，相反黄金与白银则因全球紧张局势及美元贬值疑虑而创新高，反映出比特币的投机本质，而非真正的避险属性。

另有外媒分析指出，比特币在不同宏观经济环境下，走势模式曾多次发生明显变化，其中2017年跟着黄金走、2021年跟着科技股走，而从 2024年底到现在，却和软件股绑定在一起。文章提到，在市场动荡时候，不管资产之间有没有实质关系，短期相关性都可能飙升，因风险偏好会同时下降，但截至今年2月数据显示，两者高度同步已持续逾18个月，说明背后有比随机波动更实质的东西。

比特币ETF出现成关键原因

对于比特币走势模式改变，其中一个关键原因是比特币ETF的出现，从根本上改变了其在机构层面的交易方式。文章认为，比特币现在和软件股被放进了同一个投资决策框架，当风控系统调整组合时，机构会同时买卖这两类资产，甚至形成一个自我强化的循环，因为机构将其归类为科技股，其资金流向就和科技股同步，而这种同步反过来又强化了机构对其科技股定位。

根据估算，美国现货比特币ETF持有者的平均成本约9万美元，意味目前浮亏了25%至30%，而哪些原本长揸的机构资金，可能已变成了持续的卖出力量。自2026年初以来，市场亦一直能实时看到这种ETF被赎回、比特币价格就跌的连锁反应，其中单是贝莱德IBIT一只ETF，最近5周就流出了超过21亿美元。

Strategy具「放大器」效应

此外，全球持有比特币最多的上市公司Strategy（MSTR）也具有「放大器」效应。文章指出，Strategy在纳斯达克交易所被归类为软件或科技公司，形成了一个直接及机械性联系；当软件板块走弱、Strategy股价就会跌，而Strategy股价下跌，又会加剧市场上对比特币的悲观情绪，甚至带来一些实际的卖出压力。

不过，对于比特币是与软件股关系紧密，还是和所有对流动性敏感的增长型资产都关系紧密？文章指数据更支持后者，主因比特币涨跌，不是因为软件公司盈利好坏，而是因为导致软件股估值下降的紧缩环境，并将投机性资产里的资金抽走。因此，这反映两者共同对宏观经济环境「敏感」，而不是说本质上是同一回事，一旦宏观环境改变，比特币将可能和软件股走势分道扬镳。

